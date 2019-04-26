منظمة دولية: التحالف الدولي قتل 1600 مدني في هجوم على الرقة السورية

ذكرت منظمة العفو الدولية، ومجموعة (إيروورز) لمراقبة الهجمات الجوية، أن هجوما دعمته الولايات المتحدة، لطرد تنظيم "داعش" الإرهابي من مدينة الرقة السورية عام 2017 تسبب في مقتل أكثر من 1600 مدني.

وقالت العفو الدولية، و"إيروورز"، إنهما "أجرتا أبحاثا لمدة 18 شهرا بشأن القتلى المدنيين منها شهران على الأرض في الرقة"، وذلك وفقا لوكالة " رويترز ".

وأضافت المنظمتان: "ما خلصنا إليه بعد كل ذلك هو أن الهجوم العسكري الذي شنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة تسبب بشكل مباشر في مقتل أكثر من 1600 مدني في الرقة".

وذكرتا أن "الحالات التي وثقتاها تصل على الأرجح إلى حد انتهاك القانون الدولي الإنساني ودعتا الدول الأعضاء في التحالف إلى تشكيل صندوق لتعويض الضحايا وأسرهم".