الحشد الشعبي يعلن مقتل قيادي في تنظيم "داعش" وسط العراق

وقال الحشد، في بيان على موقعه الإلكتروني: "قتل اللواء 43 بالحشد الشعبي المسؤول الأمني لولاية شمال بغداد وأصاب عددا من العناصر التي كانت ترافقه بضربة صاروخية عقب رصد تحركاتهم بالكاميرات الحرارية".
🔺 #عاجل— مديرية الإعلام — هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) April 26, 2019
قوات #الحشد_الشعبي تقتل المسؤول الأمني لما يسمى #ولاية_شمال_بغداد وتصيب عددا من العناصر التي كانت ترافقه بضربة صاروخية
العملية نفذت ليلة امس في منطقة #سيد_غريب جنوب #سامراء وفق معلومات استخباراتية دقيقة. #ابطال_المهمات_الخاصة 🇮🇶✌🏻#داعش تعترف رسمياً بهلاكه 👇🏼 pic.twitter.com/RCC4xYyK2G
وذكر الموقع، نقلا عن اللواء جعفر العبودي، أن "اللواء 43 بالحشد الشعبي رصد بالكاميرات الحرارية تحركات لمجموعة من داعش في منطقة سيد غريب جنوب سامراء ما استدعى قصفها بالمدفعية".
وأضاف العبودي أن "القصف أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة، ما أسفر عن إصابة عدد من الدواعش، وبعد ذلك أعلن إعلام داعش عن مقتل المسؤول الأمني لولاية شمال بغداد المدعو أبو إسحاق البدري".
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