الحشد الشعبي يعلن مقتل قيادي في تنظيم "داعش" وسط العراق

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، مقتل ما يسمى "المسؤول الأمني لولاية شمال بغداد في تنظيم داعش" الإرهابي، وإصابة عدد من عناصر التنظيم بقصف مدفعي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وقال الحشد، في بيان على موقعه الإلكتروني: "قتل اللواء 43 بالحشد الشعبي المسؤول الأمني لولاية شمال بغداد وأصاب عددا من العناصر التي كانت ترافقه بضربة صاروخية عقب رصد تحركاتهم بالكاميرات الحرارية".

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قوات #الحشد_الشعبي تقتل المسؤول الأمني لما يسمى #ولاية_شمال_بغداد وتصيب عددا من العناصر التي كانت ترافقه بضربة صاروخية



العملية نفذت ليلة امس في منطقة #سيد_غريب جنوب #سامراء وفق معلومات استخباراتية دقيقة. #ابطال_المهمات_الخاصة 🇮🇶✌🏻#داعش تعترف رسمياً بهلاكه 👇🏼 pic.twitter.com/RCC4xYyK2G — مديرية الإعلام — هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) April 26, 2019

​وذكر الموقع، نقلا عن اللواء جعفر العبودي، أن "اللواء 43 بالحشد الشعبي رصد بالكاميرات الحرارية تحركات لمجموعة من داعش في منطقة سيد غريب جنوب سامراء ما استدعى قصفها بالمدفعية".

وأضاف العبودي أن "القصف أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة، ما أسفر عن إصابة عدد من الدواعش، وبعد ذلك أعلن إعلام داعش عن مقتل المسؤول الأمني لولاية شمال بغداد المدعو أبو إسحاق البدري".