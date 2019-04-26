حزب التحالف الوطني الجزائري: مطالب المتظاهرين تعجيزية ويجب تجاوزها

قال بلقاسم ساحلي، الأمين العام لحزب "التحالف الوطني" الجزائري، إن الجميع يقتنع بأهمية وجود حوار شامل وغير إقصائي، وذلك من خلال الحل الدستوري مع بعض الإجراءات السياسية التي يمكن أن ترمم الثقة المهزوزة بين الشارع والقوى السياسية.

وأشار بلقاسم في تصريحات لراديو "سبوتنيك" إلى أنه "من المهم إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وتعديل بعض المواد ودراسة إمكانية تأجيل هذه الانتخابات المقررة في الرابع من الشهر القادم بعد الجلوس إلى طاولة الحوار".. مطالبا "بتجاوز المطالب التعجيزية للمتظاهرين وإرجاع الكلمة للشعب ليمارس سيادته من خلال الانتخابات للخروج برئيس يحقق باقي المطالب المشروعة".

© REUTERS / RAMZI BOUDINA محلل سياسي: ملفات الفساد ستطول كبار رجال الأعمال في الجزائر

وأشار بلقاسم إلى أن الجزائر لا تخلو من الشخصيات ذات الخبرة البعيدة عن الفساد لإدارة المرحلة القادمة ، قائلا إنه "ليست المشكلة في الشخصيات بقدر تجاوز هذه المرحلة".

وأوضح أن الجمهورية الجديدة لا يمكن أن تبني بالإقصاء والانتقام ونوه أن الجيش الوطني حريص على البقاء على نفس المسافة من الأطراف وتطبيق المادة 28 من الدستور بمرافقة العملية السياسية؛ لتحقيق كامل الشروط للحراك بعيدا عن رغبته المشاركة في أي حكومة.

يأتي حديث بلقاسم في الوقت الذي رحبت فيه المعارضة الجزائرية بدعوة قائد الجيش، الفريق قايد صالح للحوار كسبيل للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد، وقالت الأحزاب والشخصيات في بيان إنها "تبارك الدعوة ودعت إلى تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية".