تسجيل
16:38 26 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    قمة قازان الإقتصادية الدولية روسيا والعالم الإسلامي

    إمكانية تعامل البنوك الإسلامية بالعملات الرقمية ليس غريبا

    © Sputnik . Максим Богодвид
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أقام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية جلسة خاصة، تحت عنوان "التمويل الإسلامي في منطقة رابطة الدول المستقلة: سبل الإدماج في النظام المالي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة" وذلك ضمن فعاليات قمة قازان الاقتصادية الحادية عشرة.

    تحدث الأمين العام لمجلس المصارف الإسلامية عبد الإله بلعتيق لـ"سبوتنيك"، حول هذه الجلسة والقمة بشكل عام، وعن دور المصارف الإسلامية في التعاون بين روسيا والدول الإسلامية، وقال: "في الوقت الحالي لا يرقى دور المصارف الإسلامية إلى المستوى الذي نطمح إليه، بسبب طبيعة التعامل بين المصارف الإسلامية وروسيا، لأن هذه البنوك لا تتعامل مع سوق التجزئة الروسية، وهذا يرجع لأسباب خارجة عن إطار عمل هذه المصارف، وبسبب عدم وجود إطار قانوني ورقابي يكفل العمل للبنوك الإسلامية في روسيا". 

    ويضيف:

    "ليس هناك إطار ملائم فيما يخص الضرائب والأشياء المشابهة، لما يناسب بيئة العمل، لكن من ناحية أخرى هناك عمل بين البنوك الروسية وبعض المصارف الإسلامية، في إنجاز بعض الصفقات، كتمويلات من روسيا إلى الدول الإسلامية وبالعكس، وهذا التعامل لا يتطلب بيئة قانونية خاصة".

    ويتابع بلعتيق: "ما نطمح إليه هو إيجاد إطار قانوني وضريبي ملائم مع العمل المصرفي، حتى يتسنى للبنوك أن تقدم منتجات إسلامية، وهذا ما نتحدث عنه مع المصرف المركزي الروسي والمصارف الإسلامية".

    ويرى رئيس مجلس المصارف الإسلامية أن هناك فرص كبيرة للصيرفة الإسلامية في السوق الروسية، وهي مهمة لعوامل عدة، منها تمويل التجارة بين روسيا والعالم الإسلامي، وهذا يفي بغرضين الأول هو تنمية التجارة بين مناطق، والثاني هو أن التمويل الإسلامي إذا تواجد في المنطقة فإن الدول الإسلامية ستهتم بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يخلق فرص عمل في كل الاقتصادات. 

    ويتابع بلعتيق:

    "هي مهمة أيضا لتمويل البنية التحتية، حيث أن هناك العديد من الدول تحتاج لتمويل البنية التحتية، من طرق ومستشفيات ومدارس وغيرها، وهذا كله يمكن أن يكون عبر سندات إسلامية أو صكوك، وهو ما يساعد في تطوير الاقتصاد والصيرفة الإسلامية." 

    ويعتبر عبد الإله بلعتيق أن قمة قازان تلعب دورا كبيرا كونها منصة حوار لتقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات، وللحديث عن التحديات الاقتصادية والرقابية، وإيجاد قانون ضريبي ورقابي مناسب للمنطقة فيما يخص الصيرفة الإسلامية. 

    ويؤكد بلعتيق:

    "الآن في قازان موجود خبراء من ماليزيا والبحرين وتركيا والعديد من الدول التي مرت بكثير من التجارب الاقتصادية، وأوجدت الحلول لمشاكلها في وقت سابق، والتي يمكن الاستفادة من تجاربها، لحل المشاكل الاقتصادية وتلافي الأخطاء التي وقعوا بها".

    وأشار رئيس المجلس إلى إمكانية تعامل البنوك الإسلامية بالعملات الرقمية والمشفرة، ويقول: "العملات الرقمية لها مستقل كبير، وإمكانية تعامل البنوك الإسلامية بالعملات الرقمية ليس غريبا، والآن هناك حديث في دول مجلس التعاون الخليجيين إصدار عملات رقمية من قبل الحكومات، وستتعامل بها الدول والبنوك، وسيكون هناك صعوبات وتحديات في حال كان إصدار هذه العملات خارج الإطار الرقابي". 

    ويُعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC). ويمثل المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. ويضم في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.

    الكلمات الدلالية:
    قمة قازان, الدول الإسلامية, المصارف, قازان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    الخارجية الروسية تصف اجتماع بوتين مع كيم جون أون بـتصحيح الأخطاء الأمريكية
    اجتماع بوتين مع كيم جونغ أون هو "تصحيح للأخطاء الأمريكية"
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك