الجيش السوري يحبط هجوما للنصرة وطائراته تدك مواقع المسلحين جنوب إدلب

نقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري قوله "إن مجموعات مسلحة تتبع لفصيل حراس الدين الموالي لتنظيم القاعدة الإرهابي شنت انطلاقا من مواقعها في المنطقة منزوعة السلاح صباح اليوم الجمعة هجوما باتجاه مواقع الجيش السوري على محور المشاريع الحاكورة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش مع المسلحين واستمرت حوالي 3 ساعات فيما كانت مدفعية الجيش تستهدف خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على الوضع وإحباط الهجوم موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين المهاجمين، فيما انسحب من تبقى منهم باتجاه عمق مناطق سيطرتهم بريف إدلب الجنوب الغربي، مشيرا إلى إصابة عدد من الجنود السوريين خلال تصديهم للهجوم، حيث تم نقلهم إلى النقاط الطبية القريبة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وعلى الجبهة الجنوبية الغربية لإدلب، قال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك": إن سلاح الجو في الجيش السوري نفذ اليوم 6 غارات جوية على مواقع تابعة لجبهة النصرة في تل هواش شمال حماة، وفي جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي الغربي، موضحا أن الغارات استهدفت أحد مراكز الاتصالات التي كان المسلحون يستخدمونها، بالإضافة إلى تدمير أحد مستودعات الذخيرة والأسلحة التابعة لمسلحي هيئة تحرير الشام في المنطقة، وذلك ردا على اعتداء مسلحي الهيئة بعدة قذائف صاروخية على عدد من القرى بريف اللاذقية الشمال الشرقي.