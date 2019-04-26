ليبيا تستعد لإقامة الملتقى الثالث للمنظمات الدولية غير الحكومية

تستعد إدارة المنظمات الدولية في مفوضية المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، إقامة الملتقى الثالث للمنظمات الدولية يوم غد السبت لمناقشة العروض الأجنبية لبرامج العمل لعام 2019.

بنغازي — سبوتنيك. قالت مديرة إدارة المنظمات الدولية في مفوضية المجتمع المدني بمدينة بنغازي، فيروز البرجو، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن"أهمية هذا الملتقى الثالث من نوعه بين مفوضية المجتمع المدني (الإدارة العامة) والمنظمات الدولية غير الحكومية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة، في تسليط الضوء على البرامج والمشاريع التي تعمل بها المنظمات الدولية داخل ليبيا ومناقشة هذه المشاريع والبرامج ومدى فعاليتها ودورها وفقا لمجالات تخصصها".

وأضافت البرجو، أن "الملتقى الثالث لهذا العام اختلف قليلا من ناحية المشاركين والتنظيم أيضا وبالتعاون والشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة"، مضيفة أن "الخارجية الليبية قدمت لنا الدعم اللوجستي والتنظيمي لإنجاح هذا الملتقى فلم يقتصر الملتقى هذا العام على أن تقوم المنظمات الدولية غير الحكومية بعرض برنامج عملها في ليبيا ".

وأوضحت مديرة إدارة المنظمات الدولية في ليبيا لقد "قمنا بدعوة المدراء الإقليميين للمنظمات الدولية غير الحكومية للحضور ودعوة الشركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني للتحدث عن تجاربها في العمل والشركات مع المنظمات الدولية"، بالإضافة إلى "دعوة القطاعات الحيوية مثل (الصحة، التعليم، البلديات. الخ) وذلك لإعطاءهم الفرصة لتقديم الاحتياجات وفقا لكل قطاع".