المنتجات الحلال تجذب المستثمر العربي إلى روسيا

ومن أهم الاتفاقيات الموقعة تلك التي أبرمتها دولة الإمارات مع جمهورية تتارستان الروسية في مجال تجارة المنتجات الحلال المطابقة لمواصفات الشريعة الإسلامية.
وقال الشامصي "إن 90% من منتجات اللحوم ومشتقاتها في الشرق الأوسط تأتي من الخارج وهو رقم ضخم جدا ما يشكل فرصة حقيقية لروسيا من أجل زيادة تجارتها للمنتجات الحلال ورفع مستوى النمو الاقتصادي، هناك فرص كبيرة للاستثمار ليس فقط على مستوى الإمارات بل على مستوى الشرق الأوسط".
وأكد الشامصي أن إمارة دبي تعد حاليا مركز توزيع على مستوى القارات لما تقدمه من خدمات وتسهيلات سريعة ومناسبة أمام المستثمرين ما جعلها تكون حلقة وصل بين الشرق والغرب تقدم من خلالها لروسيا فرصة نقل بضائع ومنتجات إلى الطرف الآخر من العالم.
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