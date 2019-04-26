224 مليار في 4 سنوات... 5 معلومات عن استيراد السيارات في السعودية

تراجع حجم استيراد السعودية للسيارات، خلال السنوات الأربع الماضية، بنسبة متفاوتة، كان أكبرها، العام الماضي، الذي وصلت نسبة التراجع فيه إلى 62 في المئة، مقارنة بعام 2015.

ذكرت ذلك صحيفة "المواطن" السعودية، وفقا للبيانات، التي أوردتها في رسم بياني، نشرته، أمس الخميس 25 أبريل/ نيسان.

وبينما تجاوز عدد السيارات المستوردة عام 2015، المليون سيارة (1.27 مليون تقريبا)، فإن عدد السيارات المستوردة، عام 2018 لم يتجاوز نصف مليون سيارة (480.7 ألف تقريبا) بقیمة 35.7 ملیار ریال.

وفيما يلي 5 معلومات عن واردات السيارات في السعودية:

رصد «عكاظ».. انخفاض الآلات والأجهزة إلى مستويات قياسية

واردات السيارات تتراجع 55 % في عامين وتفقد 5.9 مليار ريال#اخبار #عكاظ#السعودية

@OKAZ_online

https://t.co/JFzks4q0aD — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) August 4, 2018

1 — واردات السیارات خلال السنوات الـ 4 الماضیة بلغ 224.9 مليار ريال.

2 — عدد السيارات، التي تم استيرادها عام 2015 تجاوز 1.27 مليون سيارة، بقيمة 84.7 مليار ريال.

بلغت واردات السعودية من السيارات خلال العام الماضي نحو 420 ألف سيارة بقيمة إجمالية تجاوزت 33.25 مليار ريال. — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) January 20, 2019

3 — عدد السيارات المستوردة عام 2016 تجاوز 897 ألف سيارة، بقيمة 60.5 مليار ريال.

4 — عدد السيارات عام 2017 حوالي 614 ألف سيارة، بقيمة 43.8 مليار ريال.

بلغت واردات السعودية من السيارات خلال العام الماضي نحو 420 ألف سيارة بقيمة إجمالية تجاوزت 33.25 مليار ريال. — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) January 20, 2019

5 — في 2018 عدد السيارات انخفض إلى 480 ألف سيارة تقريبا، بقيمة 35.7 مليار ريال.