مقتل عنصرين من الجيش المغربي في تحطم مروحية جنوبي المملكة

لقي عنصران من القوات المسلحة المغربية، مصرعهما في تحطم مروحية تابعة للجيش، اليوم الجمعة، في منطقة تيشلا جنوبي المملكة.

أوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء المغربية، أن عنصرين من طاقم المروحية، هما ضابط ربان وضابط صف ميكانيكي لقيا مصرعهما في الحادث، فيما أصيب عنصر ثالث من الطاقم بجروح طفيفة.

ويجري حاليا تحقيق تقني لتحديد أسباب سقوط المروحية، وفقا للوكالة.

المغرب.. قتيلان في تحطم مروحية عسكرية جنوبي البلادhttps://t.co/2JEZ0C3gXJ pic.twitter.com/dkK23GdSjl — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) April 26, 2019

القوات المسلحة الملكية المغربية هي المؤسسة العسكرية للمملكة المغربية، تضم هذه المؤسسة عدة فروع تشمل الجيش والقوات الجوية و البحرية والدرك الملكي إضافة إلى الحرس الملكي وتتركز مهمتها الأساسية في حماية الأمن والوحدة الترابية للمغرب إضافة إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين.

وفي يناير تحطمت طائرة عسكرية في المغرب من طراز "ميراج إف 1" تابعة للقوات المسلحة المغربية بسبب عطل تقني بينما كانت تقوم بمهمة تدريبية، من دون سقوط ضحايا.

وتضم القوات المغربية حوالى 200 ألف فرد و175 ألف جندي احتياطي بميزانية 3.5 مليار دولار حسب الموقع الإلكتروني المتخصص "كلوبال فاير باور".