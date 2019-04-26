ما حقيقة صورة القرضاوي مع "المشتبه به الرئيسي بتفجيرات سيريلانكا"

أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بيانا ردا على تقارير أشارت إلى ظهور المشتبه به الرئيسي بتفجيرات عيد الفصح في سيريلانكا، زهران هاشم، مع رئيس الاتحاد السابق، يوسف القرضاوي.

وقال الاتحاد في بيان نشر على الموقع الرسمي له: "نقلت وكالة العربية وقناة الحدث الإخبارية صورة جمعت فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مع فضيلة الشيخ العلامة سلمان الحسيني الندوي وفضيلة الشيخ الدكتور عادل الحرازي بمكتب العلامة القرضاوي، وتحدثت القناتان أن الصورة تعود للشيخ القرضاوي وبجانبه المتهم الرئيسي في التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي حصلت في سريلانكا المدعو، زهران هاشم، المُنتمي لجماعة التوحيد، وترجحان أن منفذ الهجوم قد زار العلامة القرضاوي في مكتبه بمدينة الدوحة قبل الحادثة".

وأضاف: "ولم نظن أن تصل الأكاذيب والتلفيقات بهاتين القناتين، وما ينتهج نهجهما من وسائل الإعلام من قنوات ومواقع وصحف، إلى هذا الحد؛ إذ حقيقة الأمر أن الصورة تعود للشيخ العلاّمة القرضاوي وبجانبه الأيمن فضيلة الشيخ العلامة سلمان الحسيني الندوي العالم والداعية المعروف من دولة الهند، وبالجانب الأيسر الدكتور عادل الحرازي الباحث في علوم السنة النبوية، والصورة اُلتقطت في فبراير 2016 قبل نحو أربع سنوات في مكتب فضيلة الدكتور العلامة القرضاوي في أثناء زيارة أخوية ودية قام بها العالمان للعلامة القرضاوي".

وتابع الاتحاد في بيانه: "وهذه الفرية التي قامت بها القناتان المذكورتان تكشف مقدار الأكاذيب التي تميزتا بها حيث قامت كل من القناتين بفبركة الصورة في محاولة يائسة لوضع شخصيات علمية بارزة في محل الاتهام مع أنها من الشخصيات المعروفة بإنكار الغلو والتطرف والتشنيع على من يستهدف الأبرياء..إن نشر مثل هذا الخبر المفترى جريمة إضافية تعكس مستوى الدناءة في أخلاق ناشريه، وتثبت عدم مصداقية هذه الوسائل الإعلامية التي تفتقر لأدنى أخلاقياتِ مهنة الصحافة، كما أنها تشعل الفتن، وتظل الجهات المختصة عن الفاعلين الحقيقين ومن يقف وراءهم..".

وأردف الاتحاد:

"ولقد دأبت هاتان القناتان على التشويه والنيل من علماء الأمة الربانيين، ولا سيما الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله الذي قضى عمره في الدعوة إلى الله والدعوة إلى الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف والانحراف والأفكار الضالة الهدامة، ومؤلفاته العلمية الرصينة تؤكد ذلك.. أما العالمان الدكتور عادل الحرازي فهو باحث في علم الحديث الشريف ذو فكر معتدل بعيد عن التطرف، وفضيلة الشيخ العلامة سلمان الحسيني الندوي من الشخصيات العلمية المعروفة بجهوده العلمية والدعوية في الهند وخارجها..وأمام هذه الفضيحة الإعلامية المدوية التي وقعت فيها القناتان، فإن الاتحاد ينفي صلة تلك الصورة بالاتهامات الكاذبة التي أوردتها القناتان، كما يحتفظ بحقه في إقامة الدعاوى القانونية اللازمة ضد هذه الجريمة الإعلامية القذرة..".

وكانت قناتي "العربية" و"الحدث" السعوديتان نشرت في وقت سابق الصورة وقالت إنها تعود للقرضاوي، مع زعيم الجماعة المتهمة بتفجيرات سريلانكا، زهران هاشم.

صورة للقرضاوي مع زعيم الجماعة المتهمة بتفجيرات سريلانكا..

هكذا تصدر جزيرة الموت🍌عبر ارهابيها القرضاوي والصهيوني عزمي👞 https://t.co/ygLeZ1VDsC — سامي العثمان (@samialothman_) April 24, 2019

يذكر أن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا أكد الجمعة أن المتطرف زهران هاشم الذي لعب دورا أساسيا في الاعتداءات التي وقعت في البلاد الأحد، قتل في هجوم نفذه على أحد الفنادق الفخمة في كولومبو.

وأضاف "ما أبلغتني به وكالات الاستخبارات هو أن المتورط قتل في الهجوم على فندق شانغري-لا". لكنه لم يوضح دوره في هذا الهجوم الذي كان واحدا من 6 اعتداءات أدت إلى سقوط أكثر من 250 قتيلا.

ووصفت تقارير صحفية زهران هاشم بـ"العقل المدبر لهجمات سريلانكا"، مشيرة إلى أنه كان يخطط للهجوم على المفوضية العليا الهندية في العاصمة كولومبو، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلا أن العملية أُحبطت.