قصف للتحالف الدولي يوقع ضحايا من القوات العراقية

فتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، تحقيقا، في حادث أسفر عن مقتل وإصابة منتسبين من الشرطة الاتحادية، أثناء عملية إسناد نفذها طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، في كركوك، شمالي العراق.

أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قيادة العمليات المشتركة تشكل لجنة تحقيقية في حادث مقتل مقاتل وإصابة اثنين آخرين من الفوج الأول في اللواء الحادي عشر / شرطة اتحادية، خلال قيام طائرات التحالف بعملية الإسناد لقطعات جهاز مكافحة الإرهاب.

© Sputnik . Nazek Mohammed الحشد الشعبي يعلن مقتل قيادي في تنظيم "داعش" وسط العراق

وأوضحت الخلية، أن الإسناد، أثناء تنفيذ عملية إنزال في قرية الدب التابعة لناحية الرياض في قضاء الحويجة ب محافظة كركوك ، شمالي العاصمة العراقية، بغداد.

وانطلقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، صباح اليوم الجمعة، بالمرحلة الثانية من عمليات تطهير وادي الشاي، في كركوك المحافظة التي تعتبر أغنى مدن البلاد بالنفط، شمالي العاصمة بغداد.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في كانون الأول/ ديسمبر2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.