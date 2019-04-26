انفجاران عنيفان يهزان الرقة يوديا بـ 4 قتلى من "كتيبة أبو إيناس"

قال مراسل "سبوتنيك" إن انفجارا سمع دويه في أنحاء مدينة الرقة قرب الساعة التاسعة مساء اليوم، استهدف موقعا لتنظيم "قسد" بالقرب من جامع الشراكسة وسط مدينة الرقة، دون ورود معلومات عن إصابات في صفوف التنظيم.
وعلى الفور، ضرب مسلحو ما يسمى استخبارات "قسد" وذراعها "الأسايش" طوقا أمنيا حول مكان الانفجارين، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان.
وبين المراسل أن الانفجارين اللذين ترددت أصداؤهما في مختلف أنحاء مدينة الرقة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما حتى الساعة، وذلك في ظل تزايد ملحوظ في الفلتان الأمني الذي تشهده المدينة.
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