انفجاران عنيفان يهزان الرقة يوديا بـ 4 قتلى من "كتيبة أبو إيناس"

هز انفجاران عنيفان مدينة الرقة مساء اليوم أسفرا عن ارتقاء 4 مدنيين ومقتل 4 من مسلحي تنظيم "قسد".

قال مراسل "سبوتنيك" إن انفجارا سمع دويه في أنحاء مدينة الرقة قرب الساعة التاسعة مساء اليوم، استهدف موقعا لتنظيم "قسد" بالقرب من جامع الشراكسة وسط مدينة الرقة، دون ورود معلومات عن إصابات في صفوف التنظيم.

© AFP 2019 / Delil Souleiman (الطاسة ضايعة) في الرقة... الفوضى والقتل العشوائي يخيمان على المدينة

وأشار المراسل إلى أن انفجارا ثانيا أعقب الأول بربع ساعة تقريبا، واستهدف ما يسمى كتيبة "أبو إيناس" أو "الطابور السرياني التابع لتنظيم " قسد "، وذلك بالقرب من مبنى اتحاد الفلاحين (سابقا) في حي الثكنة، وأسفر عن ارتقاء 4 مدنيين ومقتل 4 من مسلحي "أبو أيناس"، وإصابة العشرات.

وعلى الفور، ضرب مسلحو ما يسمى استخبارات "قسد" وذراعها "الأسايش" طوقا أمنيا حول مكان الانفجارين، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان.

وبين المراسل أن الانفجارين اللذين ترددت أصداؤهما في مختلف أنحاء مدينة الرقة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما حتى الساعة، وذلك في ظل تزايد ملحوظ في الفلتان الأمني الذي تشهده المدينة.