خسائر فادحة يتكبدها "داعش" بعملية نوعية للقوات العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، تطهير وادي الشاي، في محافظة كركوك، شمالي العراق، من بقايا وفلول "داعش" الإرهابي، بعد نحو 24 ساعة من انطلاق العملية.

أفادت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، ظهر اليوم، بأن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، تتمكن من تطهير "حاوي وادي الشاي"، جنوبي محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.

© Sputnik . Nazek Mohammed الحشد الشعبي يعلن مقتل قيادي في تنظيم "داعش" وسط العراق

وأضافت الخلية، كما تمكنت القوات في عمليتها بإسناد من طيران الجيش و طيران التحالف الدولي ، من تطهير قرية "سماكة" بالكامل، وتدمير 8 عبوات ناسفة عبارة عن قذائف مدفعية.

وأكملت خلية الإعلام الأمني، وخلال تطهير حاوي وادي الشاي، دمرت القوات خندق كبير للإرهابيين هناك، منوهة إلى أن العمليات مستمرة حتى الآن.

وكشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، 26 نيسان، عن شبكة أنفاق وممرات يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي للتخفي والتنقل، وإيصال الدعم، في جنوب محافظة كركوك، شمالي العراق.

وانطلقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، صباح اليوم الجمعة، بالمرحلة الثانية من عمليات تطهير وادي الشاي، في كركوك المحافظة التي تعتبر أغنى مدن البلاد بالنفط، شمال العاصمة بغداد.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.