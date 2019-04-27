الجيش الإيراني يهدد السعودية والإمارات وأمريكا وإسرائيل

أكد المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية رحيم صفوي، أن "الولايات المتحدة غير قادرة على منع تصدير النفط الإيراني، مشددا أن الدول الحلفية لها في المنطقة مثل إسرائيل والسعودية والإمارات دون مستوى مواجهة إيران".

طهران — سبوتنيك. وقال صفوي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، إن "أمريكا غير قادرة على منع تصدير النفط الإيراني، والكيان الصهيوني والسعودية والإمارات ليسوا بمستوى مواجهة إيران في المنطقة".

وأضاف: "في النهاية ستجبر أمريكا على الخروج من منطقة غرب آسيا".

يتبع…