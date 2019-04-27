اتفاق عراقي روسي جديد في مجالات النفط والغاز

كشف الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف، عن اتفاق الجانبين العراقي والروسي بحلول نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل على تشكيل فريق عمل مشترك لاختيار المشاريع ذات الأولوية في التطوير بمجالات النفط والغاز.

© REUTERS / HANDOUT عبد المهدي: العراق ينظر بتقدير لدور روسيا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

وقال الصحاف، في تصريحات لوكالة " سبوتنيك "، "خلال الاجتماع الأخيرة للجنة المشتركة العراقية الروسية كان هناك جملة من المباحثات جرت فيما يتعلق بمشاريع النفط والغاز".

وأضاف الصحاف أن "الجانب الروسي أبدى استعداده لمشاركة الشركات الروسية في تطوير هذا القطاع بالعراق وفي مقدمتها شركة غازبروم للمشاركة في تطوير حقول النفط والغاز وكذلك تطوير البنية التحتية للغاز في العراق"، لافتا إلى أنه "من أجل تحقيق هذا الهدف اتفق الطرفان بحلول نهاية يونيو من العام الحالي على تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات القطاعية بين البلدين لاختيار المشاريع ذات الأولوية ومناقشة تفاصيل تنفيذها مستقبلا".

وتابع "عبر الطرفان عن دعمهما لشركة لوك أويل في تنفيذ المشاريع بما في ذلك أعمال الاستخراج والتطوير في حقل غرب القرنة 2 مع استمرار أعمال اللجان المشكلة لغرض دراسة مطالبات شركة لوك أويل بشأن الحصول على مستحقاتها".

يذكر أن اجتماع الدورة الثامنة للجنة المشتركة العراقية الروسية عقد في بغداد الخميس الماضي وأسفر عن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة.