بعد قرار النائب العام... تفاصيل جديدة بشأن الفيديو الذي أثار الرأي العام في السعودية

أدلت الفتاة السعودية المحروقة سيارتها، بتفاصيل جديدة فيما يخص الواقعة التي أثارة ضجة في المملكة، وأصدر على إثرها النائب العام قرارا بالقبض على الجاني.

وكان النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، وجه بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يحرق سيارة.

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، بأن توجيه النائب العام السعودي جاء بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

هل من أحرق سيارة فتاة الطائف أخوها؟..

صاحبة المركبة المحترقة تروي لـ #برنامج_ياهلا تفاصيل الحادث وتكشف عن هوية الجاني#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/I1jpUZmcwy — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 26, 2019

الفتاة تدعى أميرة، وأوضحت في تصريحات على قناة روتانا خليجية: "غير صحيح أنه (الشاب الذي حرق سيارتها) أخي، هو أحد من أقاربنا.. لا أعرف ما الدوافع بس في الأغلب ممكن أنه يكون ضد قيادة المرأة للسيارة، أنا تفاجأت في منتصف الليل أن أختي تصحيني أن هناك شخص يحرق سيارتي وبالفعل نزلت وشفته واتصلت على الشرطة، لم يحضرني أي رقم إلا رقم الشرطة.."

وتابعت قائلة: "لم يكن هناك أي أسباب، إلا قبل حرق السيارة بيومين بدون سبب قال والله لأربيكي بدون سبب.. ممكن عنده دوافع أخرى لكن السبب الأساسي هو قيادتي للسيارة.. كان واقفا عند سيارته (قبل يومين) قريبة من سيارتي نزلت من السيارة أنا وأخواتي وقال لي كذا: والله لأربيكي وما بينا أي عداوة".

شرطة منطقة #مكة_المكرمة:

القبض على مواطن حرق مركبة مواطنة عمدًا بمحافظة #الطائف

..تم إيقافه بمحافظة #جدة بعد أن فرّ إليها فور إرتكابة الجريمة، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه#حرق_سياره_امراه_بالطايف pic.twitter.com/TpmUA43Qtp — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 26, 2019

وأضافت: "لم نتخذ أي إجراء إلا إبلاغ مركز شرطة الفيصلية التي باشرت كل شيء وانتهى على حد النيابة العامة".

وكانت إمارة مكة قد أعلنت القبض على الشاب في تغريدة على صفحته الرسمية، قالت فيها: "شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على مواطن حرق مركبة مواطنة عمدًا بمحافظة الطائف.. تم إيقافه بمحافظة جدة بعد أن فرّ إليها فور ارتكابه الجريمة، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه".