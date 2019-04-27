تسجيل
14:08 27 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    تونس

    النهضة التونسية تفاجئ الجميع بشأن انتخابات الرئاسة وتوجه رسالة إلى السبسي

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    أكد رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية، القيادي عبد الكريم الهاروني، أن الحركة لن تكون محايدة في الانتخابات الرئاسية كما كانت عليه في الانتخابات السابقة عام 2014، مشددا على أن الإعلان عن مرشحها سيكون في الوقت المناسب.

    تونس
    © flickr.com/ Cernavoda
    تعديل موعد الانتخابات الرئاسية في تونس بسبب مولد رسول الإسلام
    تونس — سبوتنيك. وقال الهاروني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "حركة النهضة في 2019 لن تكون محايدة في الانتخابات الرئاسية، كما كانت في 2014"، موضحا "في 2014 لم تقدم النهضة مرشحا، بحثت عن مرشح توافقي، ولكن لم تجد هذا المرشح التوافقي للأسف، لذلك أعطت الحرية لأعضائها لانتخاب من يرونه الأفضل لتونس".

    وأضاف الهاروني "الآن النهضة هي الحزب الأول في البلاد، وقررت أن يكون لها مرشحا، ولكن مسألة من يكون هذا المرشح، من داخلها، أي رئيس الحركة كما يقول القانون الأساسي للحركة، أو شخصية أخرى من خارجها، أمر لا زلنا لم نقرره بعد".

    وأكد الهاروني "من يقرر هذا الأمر [تسمية المرشح] هو مجلس الشورى، وسنجتمع قريبا وندرس هذا الأمر لأنه مهم، فحركة النهضة بعد 50 سنة أصبحت معنية بالانتخابات الرئاسية، وبتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، سواء من داخلها أو أن تدعم شخصية من خارجها أو قريبة منها، لكن لم نتخذ قرارا في هذا الأمر بعد".

    وتابع: "لا نريد أن نستعجل بالإعلان عن مرشحنا، وكذلك لا نريد أن نتأخر، لذلك سنختار الوقت المناسب، حتى يكون هذا الإعلان مفيدا للتجربة التونسية، وللمنافسة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية".

    وأكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، أن "زعيم الحركة راشد الغنوشي أعرب عن عدم رغبته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، إلا أن من يقرر هذا الأمر هو مجلس شورى الحركة، ومادامت مؤسسات الحركة لم تقرر بعد فيبقى ترشح الشيخ راشد الغنوشي واردا".

    وقال:"الشيخ راشد الغنوشي شخصية وطنية، إضافة إلى أنه زعيم حركة النهضة، وشخصية لديها إشعاع عالمي، وله دور كبير في نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي التونسية"، موضحا "عندما رجع الغنوشي من المهجر بعد الثورة قال إنه ليس معنيا بمنصب في الدولة، وكان هذا موقفا تاريخيا  يعبر عن أن هذه الرجل خدم البلاد قبل الثورة وبعدها، وليس لديه رغبة في منصب في السلطة أو لغاية شخصية، وهذا مهم".

    وقال الهاروني: "نحن نرجح أن السيد رئيس الجمهورية الحالي لن يترشح لدورة أخرى، وقد أخذ الدرس من تجربة الزعيم بورقيبة، لأنه لا يجب أن نعيد نفس الأخطاء بالحكم مدى الحياة".

    وأضاف الهاروني: "الرئيس دخل من الباب الكبير إلى قصر قرطاج عبر انتخابات حرة ونزيهة عام 2014، ومهم بالنسبة لرئيس دولة أن يخرج أيضا من الباب الكبير، وهذا ليس من السائد في العالم العربي، حيث يدخل الرئيس من باب لا نعرف كيف سيخرج منه".

    وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قال في وقت سابق، "إنني لا أرغب في الترشح مجددا للرئاسة وتونس تستحق التغيير".

    وأضاف أنه لا يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية، لأن تونس تزخر بالرجال الأكفاء، لكن ولسوء الحظ ليسوا في السلطة وهم خارج البلاد، حسب تعبيره. ودعا خلال كلمة في افتتاح أشغال مؤتمر "نداء تونس" في المنستير، هذه الشخصيات للعودة إلى تونس.

    الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
    YouTube.com
    السبسي: لا أرغب في الترشح وتونس تستحق التغيير
    وتابع: "نحن نريد أن نرسي تقاليد التداول السلمي للسلطة، ولا نريد أن نقول أن تونس لا يحكمها فلان أو فلانة"، موضحا "تونس بها كثير من الرجال والنساء، وتداول السلطة يجعل البلاد تختار في كل مرحلة أفضل ما عندها، ونحن نرجح بأن رئيس الجمهورية قام بدور مهم في المرحلة السابقة، والأفضل له وللتجربة الديمقراطية أن نرسي هذه التقاليد في تداول السلطة، وهذا الأقرب للواقع".

    كما اعتبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، أن تونس دخلت الزمن الانتخابي، وهذه رابع انتخابات خلال 8 سنوات، وهذا دليل على أن التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس تتقدم رغم كل الصعوبات.

    وأضاف: "نحن مستبشرون بأن التجربة التونسية تتقدم باتجاه أن تكون أول ديمقراطية في العالم العربي".

    وتابع: "المشهد السياسي لم يستقر بعد، وهناك محاولات لتشكيل أحزاب، وتحالفات، هناك قوى وسطية، ونحن نريد أن يكون الوسط واسعا على حساب الأطراف، حتى لا ينمو خطاب التطرف لا على اليمين ولا اليسار"، مؤكدا أنه بنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة أواخر 2019 تتوج تونس الانتقال الديمقراطي بدون إقصاء بعد ثورة سلمية بدون انتقام. كما أكد أن "حركة النهضة هي الحزب الأول في البلاد، والكتلة الأولى في البرلمان، والحزب الأول في الانتخابات البلديات/ المحليات، وحتى في سبر الآراء [استطلاع الرأي] هي الأقرب للفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة".

    انظر أيضا:

    زعماء عرب يغلبهم النعاس في قمة تونس... ماذا فعل السبسي (صور)
    رئيس تونس السابق: السبسي تعلم من بوتفليقة والربيع العربي يضرب دولا فيها "نخب فاسدة"
    تونس: "تصريحات خطيرة" بعد توقيف "عملاء مخابرات فرنسيين" قادمين بأسلحة من ليبيا
    تونس تحذر من خطورة حرب طرابلس على دول الجوار الليبي
    الكلمات الدلالية:
    انتخابات الرئاسة, استقرار تونس, أخبار العالم, أخبار تونس, أخبار العالم العربي, حركة نداء تونس, الرئاسة التونسية, حركة النهضة, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    الخارجية الروسية تصف اجتماع بوتين مع كيم جون أون بـتصحيح الأخطاء الأمريكية
    اجتماع بوتين مع كيم جونغ أون هو "تصحيح للأخطاء الأمريكية"
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك