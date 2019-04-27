المجموعات المسلحة في ريف حماة الشمالي تستهدف مصياف بالقذائف الصاروخية مجددا

استهدفت مجموعات مسلحة، اليوم السبت، منطقة مصياف في ريف حماة بالقذائف الصاروخية انطلاقا من المنطقة "المنزوعة السلاح"، مما أدى لإصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وبحسب "سانا"، فقد أصيب مدني بجروح بعد أن اعتدت المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط مدينة مصياف بريف حماة الشمالي.

وأفادت الوكالة بأن الاعتداءات الإرهابية بالقذائف أسفرت عن إصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

ونقل موقع "الوطن أون لاين" أن الجيش السوري رد على هذا الاعتداء باستهداف مواقع المجموعات المسلحة في كفر زيتا وحرش عابدين واللطامنة واللحايا وحصرايا في ريف حماة الشمالي بسلاحي الجو والمدفعية.

وكانت المجموعات الإرهابية قصفت مشفى مصياف في السابع من الشهر الجاري، وقتل 5 مدنيين وأصيب 15 آخرون بينهم خمسة من أطباء وكوادر مشفى مصياف الوطني بقصف صاروخي عنيف شنته المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في قطاع حماة من المنطقة منزوعة السلاح على المشفى والأحياء المجاورة له.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في حماة بأن المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح (قطاع ريف حماة الشمالي) شنت صباح يوم 7 أبريل/نيسان قصفا صاروخيا عنيفا استهدف مشفى مصياف الوطني والأحياء المجاورة له.

بدوره قال مدير مشفى مصياف الوطني الدكتور ماهر يونس لوكالة "سبوتنيك": إن 5 صواريخ سقطت على مشفى مصياف الوطني أدت لارتقاء ٥ مدنيين بينهم أحد موظفي منظومة الإسعاف في المشفى، وأصيب 15 آخرين بينهم طبيبان اثنان وعدد من الأطفال، بالإضافة إلى لأضرار مادية كبير لحقت بمبنى المشفى.