رئيس مجلس شورى "النهضة": روسيا عادت قوة عالمية وننتظر منها مساندة الحلول السياسية

أكد رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية القيادي عبد الكريم الهاروني أن روسيا عادت لتكون قوة عالمية بعد فترة من الضعف والغياب، مشددا على أهمية مساندة موسكو للحلول السياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة العربية.

تونس — سبوتنيك. وقال الهاروني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "لاشك أن روسيا عادت قوة عالمية بعد فترة من الضعف والغياب، وهذا أوجد نوعا من التوازن، لمنع هيمنة قوى أخرى على العالم، هذا التوازن ينفع العالم".

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وأضاف الهاروني "روسيا لديها تقارب من دول عربية إسلامية وهذا يعطيها فرصة للعب دور إيجابي في المنطقة، ولكن في نفس الوقت لا يجب الزج بها أو توريطها في نزاعات أو حروب تجعلها طرفا في هذه الصراعات".

وفي سياق آخر، أكد الهاروني، أن الحركة لن تكون محايدة في الانتخابات الرئاسية كما كانت عليه في الانتخابات السابقة عام 2014، مشددا على أن الإعلان عن مرشحها سيكون في الوقت المناسب.

وقال الهاروني، في المقابلة: "حركة النهضة في 2019 لن تكون محايدة في الانتخابات الرئاسية، كما كانت في 2014"، موضحا "في 2014 لم تقدم النهضة مرشحا، بحثت عن مرشح توافقي، ولكن لم تجد هذا المرشح التوافقي للأسف، لذلك أعطت الحرية لأعضائها لانتخاب من يرونه الأفضل لتونس".

وأضاف الهاروني "الآن النهضة هي الحزب الأول في البلاد، وقررت أن يكون لها مرشحا، ولكن مسألة من يكون هذا المرشح، من داخلها، أي رئيس الحركة كما يقول القانون الأساسي للحركة، أو شخصية أخرى من خارجها، أمر لا زلنا لم نقرره بعد".