طيران التحالف يقصف موقعا عسكريا لـ"الحوثيين" غربي اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة المحويت لوكالة "سبوتنيك" بأن التحالف قصف بثلاث غارات جوية موقعا عسكريا لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في تبة قرية الملحة بعزلة بني شديد التابعة لمديرية بني سعد غرب المحويت الواقعة شرق الحديدة.
ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بتنفيذ عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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