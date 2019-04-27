طيران التحالف يقصف موقعا عسكريا لـ"الحوثيين" غربي اليمن

قصف طيران التحالف العسكري العربي في اليمن، اليوم السبت، موقعا عسكريا لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمحافظة المحويت غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة المحويت لوكالة "سبوتنيك" بأن التحالف قصف بثلاث غارات جوية موقعا عسكريا لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في تبة قرية الملحة بعزلة بني شديد التابعة لمديرية بني سعد غرب المحويت الواقعة شرق الحديدة.

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في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن، ذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" أن طيران التحالف شن غارتين على تجمعات لجماعة أنصار الله في منطقة حريب.

ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بتنفيذ عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.