الجيش السوري يقتحم جنوبي محافظة الرقة وسط تراجع مسلحي "قسد" المدعومة أمريكيا

اندفعت وحدات الجيش السوري، أمس الجمعة، مخترقة جبهة الرقة الجنوبية الغربية وتقدمت بعمق ثلاثة كيلومترات تحت غطاء من الطيران الحربي السوري والروسي.

وقال مراسل سبوتنيك في الرقة: إن وحدات الجيش السوري تقدمت أمس مسافة ثلاثة كيلومترات باتجاه مواقع سيطرة مسلحي تنظيم (قوات سوريا الديمقراطية/ قسد) الموالين لجيش الاحتلال الأمريكي، على الجبهة الجنوبية الغربية للرقة، حيث امتد خط تقدم الجيش السوري من قرية جعيدين شرقا مرورا بهورة الجريات حتى منطقة شعيب الذكر غرباً وبعمق ثلاثة كيلومترات.

© AP Photo / Mursel Coban, Depo Photos أردوغان يتوعد المقاتلين الأكراد شرق الفرات بدرس ما لم يتم ضبط الوضع

على محور آخر، أفادت "سانا" بخروج مظاهرات ضد فصائل "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في قرى وبلدات الشحيل والصور ومويلح بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وقالت مصادر "سانا"، إن "عناصر ميليشيا "قسد" اعتدوا على المتظاهرين وأطلقوا الرصاص عليهم بشكل عشوائي في قرية الحصان بريف دير الزور الشمالي الشرقي".

وكان انفجاران عنيفان ضربا مدينة الرقة مساء أمس الجمعة أسفرا عن ارتقاء 4 مدنيين ومقتل 4 من مسلحي تنظيم "قسد".

وقال مراسل "سبوتنيك" إن انفجارا سمع دويه في أنحاء مدينة الرقة قرب الساعة التاسعة مساء الجمعة، استهدف موقعا لتنظيم "قسد" بالقرب من جامع الشراكسة وسط مدينة الرقة، دون ورود معلومات عن إصابات في صفوف التنظيم.

وأشار المراسل إلى أن انفجارا ثانيا أعقب الأول بربع ساعة تقريبا، واستهدف ما يسمى كتيبة "أبو إيناس" أو "الطابور السرياني التابع لتنظيم "قسد"، وذلك بالقرب من مبنى اتحاد الفلاحين (سابقا) في حي الثكنة، وأسفر عن ارتقاء 4 مدنيين ومقتل 4 من مسلحي "أبو أيناس"، وإصابة العشرات.

وعلى الفور، ضرب مسلحو ما يسمى استخبارات "قسد" وذراعها "الأسايش" طوقا أمنيا حول مكان الانفجارين، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان.