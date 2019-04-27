"خلوني أنا وياه"... فيديو لأمير الرياض يشعل مواقع التواصل

حظي موقف إنساني لأمير الرياض مع أحد المرضى في أحد مستشفيات المملكة، باهتمام عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، الأمير فيصل بن بندر قائلا لمن حوله خلال زيارته للمريض: "خلوني أنا وياه"، وذلك تلبية لطلب المريض الخاص برغبته في الحديث مع الأمير على انفراد.

ويسجل الأمير فيصل بن بندر اسم ورقم هاتف المريض على ورقة، قائلا له "إن شاء الله، أبشر"، ثم مازح الأمير المريض الذي قال إنه يمكث في المستشفى منذ 15 عاما، عند طلب رقم هاتفه وإجابة الأخير "3 ستات" قائلا له ممازحا: "متزوج ثلاث ستات".

#خلوني__انا_وياه#فيصل_بن_بندر

اقسم بالله انك بطل

الامير هذا ما يلعب ماعنده مجاملات ابدpic.twitter.com/o2tubFvTEf — فايز المالكي (@fayez_malki) April 25, 2019

وأشاد العديد من مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بموقف الأمير فيصل بن بندر الإنساني مع المريض وممازحته معه.

وكتب أحد المغردين: "عندما تجتمع الرحمة والتواضع في قلب رجل تكون هذه النتيجة الله يجزاه خير ويجعله في ميزان حسناته".

عندنما تجتمع الرحمة والتواضع في قلب رجل تكون هذه النتيجة الله يجزاه خير ويجعله في ميزان حسناته #خلوني__انا_وياه#فيصل_بن_بندر pic.twitter.com/tRZf34WRAR — د. بركات الوقيان🇰🇼 (@BarakatAlwegyan) April 25, 2019

​وغرد آخر: "من يعرف أمير القصيم سابقا وأمير الرياض حاليا الأمير فيصل بن بندر يعرف أن هذا الأمير لا يكل ولا يمل في تلمس احتياجات الناس. حوار أبوي عظيم وترى وفي المقطع أشياء عجيبة هذا المريض قبل أن يسأل عن حاجه له يسأل في حاجة لصديقة. كيمة ذهول كبيره في المقطع".

من يعرف أمير القصيم سابقاً وأمير الرياض حالياً الأمير فيصل بن بندر يعرف أن هذا الأمير لا يكل ولا يمل في تلمس إحتياجات الناس. حوار أبوي عظيم وترى وفي المقطع أشياء عجيبة هذا المريض قبل أن يسأل عن حاجه له يسأل في حاجة لصديقة. كيمة ذهول كبيره في المقطع pic.twitter.com/4e0uv6HdYx — عبدالرحمن العليان♌️ (@AlolyanMe) April 22, 2019

​وكتب مغرد آخر: "الحمد لله الذي ررقنا بولاة أمر منا وفينا.#فيصل_بن_بندر إنسان يمثل أرقى معاني الإنسانية. لو فعل هذا أمير غربي لمجدته القنوات وجعلته إنسانا خارقا! ولكنهم يكرهون أظهار حقيقة ولاة أمرنا المذهلة المبهرة ويحاولون إخفاءهاويأبى الله إلا أن تظهر الحقيقة كما هي وتكشف المعادن الأصيلة".

الحمد لله الذي ررقنا بولاة أمر منا وفينا.#فيصل_بن_بندر إنسان يمثل أرقى معاني الإنسانية. لو فعل هذا أمير غربي لمجدته القنوات وجعلته إنسانا خارقا! ولكنهم يكرهون أظهار حقيقة ولاة أمرنا المذهلة المبهرة ويحاولون إخفاءهاويأبى الله إلا أن تظهر الحقيقة كما هي وتكشف المعادن الأصيلة. pic.twitter.com/NqOX7SSSoO — برجس بن فهد MBS (@BARJASS_FAHAD) April 25, 2019

​يشار إلى أن الأمير فيصل بن بندر هو النجل الأكبر للأمير بندر بن عبد العزيز ونائبه في هيئة البيعة، وكان يشغل منصب أمير منطقة القصيم في الفترة ما بين عامي 1992 و2015، قبل أن يصبح أمير العاصمة السعودية، العام 2015.