تسجيل
18:49 27 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    "خلوني أنا وياه"... فيديو لأمير الرياض يشعل مواقع التواصل

    © AP Photo / Amr Nabil
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حظي موقف إنساني لأمير الرياض مع أحد المرضى في أحد مستشفيات المملكة، باهتمام عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

    ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، الأمير فيصل بن بندر قائلا لمن حوله خلال زيارته للمريض: "خلوني أنا وياه"، وذلك تلبية لطلب المريض الخاص برغبته في الحديث مع الأمير على انفراد.

    ويسجل الأمير فيصل بن بندر اسم ورقم هاتف المريض على ورقة، قائلا له "إن شاء الله، أبشر"، ثم مازح الأمير المريض الذي قال إنه يمكث في المستشفى منذ 15 عاما، عند طلب رقم هاتفه وإجابة الأخير "3 ستات" قائلا له ممازحا: "متزوج ثلاث ستات".

    وأشاد العديد من مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بموقف الأمير فيصل بن بندر الإنساني مع المريض وممازحته معه.

    وكتب أحد المغردين: "عندما تجتمع الرحمة والتواضع في قلب رجل تكون هذه النتيجة الله يجزاه خير ويجعله في ميزان حسناته".

    ​وغرد آخر: "من يعرف أمير القصيم سابقا وأمير الرياض حاليا الأمير فيصل بن بندر يعرف أن هذا الأمير لا يكل ولا يمل في تلمس احتياجات الناس. حوار أبوي عظيم وترى وفي المقطع أشياء عجيبة هذا المريض قبل أن يسأل عن حاجه له يسأل في حاجة لصديقة. كيمة ذهول كبيره في المقطع".

    ​وكتب مغرد آخر: "الحمد لله الذي ررقنا بولاة أمر منا وفينا.#فيصل_بن_بندر إنسان يمثل أرقى معاني الإنسانية. لو فعل هذا أمير غربي لمجدته القنوات وجعلته إنسانا خارقا! ولكنهم يكرهون أظهار حقيقة ولاة أمرنا المذهلة المبهرة ويحاولون إخفاءهاويأبى الله إلا أن تظهر الحقيقة كما هي وتكشف المعادن الأصيلة".

    ​يشار إلى أن الأمير فيصل بن بندر هو النجل الأكبر للأمير بندر بن عبد العزيز ونائبه في هيئة البيعة، وكان يشغل منصب أمير منطقة القصيم في الفترة ما بين عامي 1992 و2015، قبل أن يصبح أمير العاصمة السعودية، العام 2015.

    انظر أيضا:

    أمير سعودي: جريمة اغتيال جعلت الملك يستدعي الأسد إلى الرياض
    تصرف "لافت" من ولي عهد السعودية تجاه أمير الرياض ينال استحسان السعوديين (فيديو)
    قبل ساعات من القمة الخليجية... الكشف عن موقف أمير قطر من السفر إلى الرياض
    لفتة طيبة من أمير الرياض تجاه ابن عمه الأكبر سنا (فيديو)
    أمير سعودي: الغضب الأمريكي الذي "يشيطن المملكة" يهدد العلاقات مع الرياض
    الكلمات الدلالية:
    التواصل الاجتماعي, أخبار السعودية اليوم, أخبار السعودية, فيديو, تويتر, الديوان الملكي السعودي, الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    الخارجية الروسية تصف اجتماع بوتين مع كيم جون أون بـتصحيح الأخطاء الأمريكية
    اجتماع بوتين مع كيم جونغ أون هو "تصحيح للأخطاء الأمريكية"
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك