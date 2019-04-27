اتساع رقعة الاحتجاجات ضد "قسد"... والأخيرة تطلق النار على المتظاهرين

تتوسع الاحتجاجات التي تندد بفصائل "قسد" (قوات سوريا الديموقراطية) في الشرق السوري، حيث أطلق مقاتلوها اليوم النار لتفريق مظاهرة في ريف دير الزور الشرقي.

وأفادت وكالة "سانا" أن "رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية اتسعت وامتدت إلى مناطق الشحيل والصور ومويلح بالريف الشمالي الشرقي".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy الجيش السوري يقتحم جنوبي محافظة الرقة وسط تراجع مسلحي "قسد" المدعومة أمريكيا

وأشارت الوكالة إلى أن مسلحي "قسد" أطلقوا الرصاص على المدنيين في قرية الحصان التي تشهد مظاهرات ضد عناصر الميليشيا لليوم الثالث على التوالي.

وبحسب الوكالة، فإن المظاهرات الاحتجاجية على وجود فصائل قسد امتدت خلال الساعات الماضية من ريف دير الزور الشمالي الغربي إلى قرى وبلدات الشحيل والصور ومويلح بريف دير الزور الشمالي الشرقي حيث خرج منذ صباح اليوم المئات من أهلها في مظاهرات ضد عناصر "قسد" رافعين لافتات تدعو إلى طردهم من المنطقة وتندد بسيطرتهم على النفط والأملاك واعتداءاتهم اليومية على المدنيين.

وكان 3 مواطنين قتلوا أمس الأول جراء اعتداء عناصر من "قسد" على مظاهرة احتجاجية حاشدة في قرية الضمان تنديداً بممارسات هذه الميليشيا بريف دير الزور الشمالي.

وخرجت مظاهرات واسعة ضد ميليشيا "قسد" في مدينة البصيرة وقرى وبلدات العزبة ومحيميدة والحصان وسفيرة تحتاني وسفيرة فوقاني والوسيعة والمويلح والحصين وغريبة في ريف دير الزور احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل واحتكار النفط بالتعاون مع الشركات غير القانونية التي تتعامل معها.

ونقل مدونون على صفحاتهم في يوتيوب صور ومقاطع فيديو أكدوا فيها أن خروج مظاهرات حاشدة ضد قوات سوريا الديمقراطية، احتجاجا على سياساتهم.