تغريدة "خطيرة" لضاحي خلفان

نشر ضاحي خلفان، تغريدة جديدة، وصفها المتابعون له بالخطيرة والغريبة، وخص بها إحدى الدول.

وكتب خلفان عام 2020 يسقط في إيران "اثنين، وينتهي حكم المعممين".

عام 2020 يسقط في ايران إثنين وينتهي حكم المعممين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 27, 2019

وتابع خلفان في تغريدة أخرى على حسابه الشخصي بموقع تويتر، إن "عام 2020 عام سعادة الإيرانيين بانتهاء الخمينيين".

2020 عام سعادة الايرانيين بإنتهاء الخمينيين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 27, 2019

وتوالت الردود على ضاحي خلفان، حيث وصف أحد المغردين، حديثه بـ"التصريح الخطير".

تصريح خطير — عبدالله محمد (@abdullajurhum) April 27, 2019

وقال مغرد إن 2020 تشهد احتفال الإمارات بأكسبو 2020.

ونحن بنحتفل بأكسبو 2020 — bin khatim (@A_binkhatim) April 27, 2019

في حين قال له أحد المتابعين إنه غرد من قبل بأن 2018 يشهد ثورة ضد الملالي في إيران ولم يحدث هذا.