تغريدة "خطيرة" لضاحي خلفان

وكتب خلفان عام 2020 يسقط في إيران "اثنين، وينتهي حكم المعممين".
عام 2020 يسقط في ايران إثنين وينتهي حكم المعممين.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 27, 2019
وتابع خلفان في تغريدة أخرى على حسابه الشخصي بموقع تويتر، إن "عام 2020 عام سعادة الإيرانيين بانتهاء الخمينيين".
2020 عام سعادة الايرانيين بإنتهاء الخمينيين.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 27, 2019
وتوالت الردود على ضاحي خلفان، حيث وصف أحد المغردين، حديثه بـ"التصريح الخطير".
تصريح خطير— عبدالله محمد (@abdullajurhum) April 27, 2019
وقال مغرد إن 2020 تشهد احتفال الإمارات بأكسبو 2020.
ونحن بنحتفل بأكسبو 2020— bin khatim (@A_binkhatim) April 27, 2019
في حين قال له أحد المتابعين إنه غرد من قبل بأن 2018 يشهد ثورة ضد الملالي في إيران ولم يحدث هذا.
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