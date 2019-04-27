زراعة دمشق تكشف سبب انتشار "الخنفساء السوداء" وتؤكد أنها نافعة

ونقلت وكاةل "سانا" عن سعدات قولع إن هذه حشرة "الخنفساء السوداء" ظهرت في الأيام الأخيرة في مناطق دمشق وريفها بسبب الأمطار الغزيرة واتساع الغطاء النباتي.
وأوضح سعدات أن هذه الحشرة عمرها قصير جداً ويتراوح ما بين 22 و 26 يوماً وتنجذب للإضاءة ليلاً.
من جهته أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور شادي أن قسم رش المبيدات في المديرية يتابع حملات الرش الاحترازي لمكافحة الحشرات ولا سيما بالقرب من الأحياء السكنية مشيراً إلى بدء المديرية حملات الرش منذ صباح أمس وهي مستمرة خلال أيام العطل.
وانتشرت حشرة "الكالوسوما" المسماة شعبياً "الخنفساء السوداء" بشكل كبير بداية الشهر الحالي في ريفي حمص وحماة ومناطق مختلفة من البادية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)