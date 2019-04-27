العراق يطالب البحرين باعتذار رسمي بعد إساءة وزير خارجيتها

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف لـ"سبوتنيك": "غدا سيتم استدعاء سفير البحرين لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات وزير خارجية بلاده بحق مقتدى الصدر، وتقديم طلب رسمي من البحرين للاعتذار".
وأشار الصحاف إلى أن كلمات وزير الخارجيَّة البحرينيّ النابيَّة، بحق مقتدى الصدر غير مقبولة إطلاقاً في الأعراف الدبلوماسيَّة.
وختمت الخارجية، أن العراق الذي دحر تنظيم (داعش الإرهابيّ — المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) بعد أن عجزت جُيُوش جرَّارة عن دحره في مناطق أخرى لقادر على الدفاع عن حُرِّيّاته، واستقلاله. وعلى الجميع معرفة حُدُودهم، والالتزام بالحقائق، واللياقات الدبلوماسيَّة.
واستدعت مملكة البحرين السفير العراقي لديها، مساء السبت، وذلك احتجاجا على بيان مقتدى الصدر.
وقالت الخارجية البحرينية، إن بيان الصدر يشكل إساءة لطبيعة العلاقات بين البحرين والعراق، حسب وكالة الأنباء البحرينية.
وزارة خارجية البحرين تستدعي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق بالإنابة https://t.co/hGxA2g4Ilk— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) April 27, 2019
وقال الصدر في الوثيقة: "إني قلق فيما يخص مسألة الصراع الإيراني مع الاتحاد الثنائي (ترامب ونتنياهو) ذلك الاتحاد الذي أخذ على عاتقه تركيع الشعوب وتجويعها بأبشع الطرق وأذلها محتجا بحجج الإرهاب وما شاكله".
وقدم الصدر 10 مقترحات منها انسحاب الفصائل العراقية المسلحة المنتمية للحشد وغيرهم من سوريا، وإغلاق السفارة الأمريكية في العراق وتنحي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والرئيس السوري بشار الأسد.
April 26, 2019
ودعا إلى مسك الحدود العراقية من قبل الجيش والشرطة العراقية حصرا، وإرسال وفود شعبية ورسمية إلى المملكةالعربية السعودية والفاتيكان والاتحاد الاوربي ومنظمة التعاون الإسلامي.
كما دعا إلى "اتوقيع اتفاقية بين العراق وإيران على احترام السيادة لكلا الطرفين، وإرسال وفد الى السعودية للوقوف على حل بينها وبين إيران.
والصدر هو زعيم كتلة "سائرون" التي حصلت على 54 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو أكبر عدد من المقاعد.
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