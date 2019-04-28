الجيش اليمني: 17 قتيلا و15 جريحا من الحوثيين بقصف شمال الضالع

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، السبت 27 أبريل /نيسان، مقتل وإصابة 32 عنصراً من جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بقصف مدفعي على مواقعهم في محافظة الضالع وسط اليمن.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "المدفعية شنت قصفاً مكثفا على تجمعات للحوثيين شمال الضالع، تركز على مواقع لهم في منطقة يعيس شمال مريس، وفي جبل قرحة المطل على منطقة العود شمال غربي مديرية قعطبة (شمال الضالع)".

© AFP 2019 / PAUL CROCK الجيش اليمني: قتلى وجرحى من "الحوثيين" بغارات لمقاتلات التحالف

وأضاف، أن "القصف أسفر عن مقتل 17 وإصابة 15 آخرين من عناصر الحوثيين، سبعة منهم قتلوا في منطقة العود".

إلى ذلك، "أسرت قوات الجيش عنصرين قياديين من الحوثيين أثناء محاولتهما التسلل الى أحد المواقع في جبهة مريس".

ووفقاً للجيش، "أُسر القياديان أثناء تنفيذهما عملية استطلاع بعد تسللهما من شعاب منطقة هجار شمال منطقة العود الى مواقع قوات الجيش والمقاومة في جبهة مريس".

ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، بتنفيذ عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.