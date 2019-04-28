بعد أزمة "تنحي الملك"... مقتدى الصدر يرسل هدية إلى البحرين

وتأتي دعوة الصدر، ردا على تغريدتي وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة التي اعتبرت "مسيئة" بحق الصدر.

وكتب حساب صالح محمد العراقي، النائب السابق في البرلمان العراقي عن التيار الصدري والمقرب من الزعيم، "يقول قائدي: شكرا لكل من آزرنا، وأدعوا كل من يريد التظاهر أمام السفارة أو القنصلية البحرينية أن يسلمهم (وردة) على أن يعطوها هدية للشعب البحريني".

وأضاف، خلال دعوته التي أرفقها بصورة لمقتدى الصدر في حديقة يبدو أنها منزلية وهو يقترب من الورود: "هذه الوردة هدية مني لهم وأنتم أيها المتظاهرون تمثلونني بذلك.. فشكرا لكم صالح محمد العراقي".

وكان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة رد على مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فورا.

وقال آل خليفة في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي.. وبدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين".

وتابع: "أعان الله العراق عليه وعلى أمثاله من الحمقى المتسلطين".

كما وجه الوزير البحريني في تغريدة ثانية انتقادا لاذعا لمقتدى الصدر مستشهدا ببيت شعر لـ"أبو اليمن الكندي" ومذيلا تغريدته بوسم #مقتدى".

مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي. و بدل ان يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الايراني الذي يسيطر على بلده ، اختار طريق السلامة و وجه كلامه للبحرين. اعان الله العراق عليه و على امثاله من الحمقى المتسلطين. — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) April 27, 2019

​ونشر مقتدى الصدر، أمس السبت، وثيقة تضمنت 10 مقترحات من بينها "إيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورا وتنحي حكامها في الحال والعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل الإسراع في استتباب الأمن فيها والتحضير لانتخابات نزيهة بعيدة عن تدخلات الدول أجمع وحمايتها من الإرهاب الداعشي وغيره".

وكانت مملكة البحرين استدعت السفير العراقي لديها، وذلك احتجاجا على بيان مقتدى الصدر. وقالت الخارجية البحرينية، إن بيان الصدر يشكل إساءة لطبيعة العلاقات بين البحرين والعراق، حسب وكالة الأنباء البحرينية، معتبرة أن البيان يمثل تدخلا في شؤون البحرين.

بدورها، طالبت وزارة الخارجية العراقية دولة البحرين باعتذار رسمي عن إساءة وزير خارجيتها للعراق الذي تتعدد فيه الرؤى، وتتسع فيه حرية التعبير للرموز، والشخصيات، والقوى السياسية، ولجميع المواطنين.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف لـ"سبوتنيك": "غدا سيتم استدعاء سفير البحرين لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات وزير خارجية بلاده بحق مقتدى الصدر، وتقديم طلب رسمي من البحرين للاعتذار".