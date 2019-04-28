الوليد بن طلال ينشر صور لـ"أميرات نائمات" تشعل مواقع التواصل

ونشر رجل الأعمال السعودي البارز، الأمير الوليد بن طلال، صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" لحفيداته، وهن نائمات بجوار بعضهن البعض، خلال أحد النزهات البرية.
وحظت تلك الصورة بآلاف الردود والتعليقات، التي أشادت فيما وصفوه بطريقة الأمير الوليد في التعامل مع حفيداته الصغيرات، وطريقة تعامله بشكل عام مع المرأة.
حفيداتي بنات @KhaledAlwaleed و @Reem_Alwaleed بعد يوم طويل في البر— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 27, 2019
My granddaughters after a long day with me in the desert pic.twitter.com/h6hV5Kc0Mc
وكان الأمير الوليد بن طلال، قد لفت انتباه مستخدمي مواقع التواصل في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تدخله إثر هجوم جماهير الهلال على رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس هيئة الرياضة السعودي السابق، تركي آل الشيخ، إثر خسارة الهلال بخمسة أهداف دون رد أمام التعاون في نصف نهائي الكأس السعودي، خاصة بعدما اعاد، أمس السبت 27 أبريل/نيسان، نشره تغريدة يتحدث فيها عن نيته شراء نادي الهلال، إذا عرض للتخصيص، وتحويله إياه إلى نادي عالمي يمتلك كافة المقومات العالمية، خلال لقائه مع قناة "روتانا خليجية".
سمو الأمير #الوليد_بن_طلال_في_الصورة— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 27, 2019
لو عُرض نادي #الهلال للتخصيص سوف اشتريه فورا، وسأحوله إلى نادي عالمي لأنه يملك كل مقومات العالمية..#خليجية pic.twitter.com/YYMxPZ8bDs
وقال الوليد بن طلال، في حواره: "عندما استلم تركي آل الشيخ مستوى الرياضة السعودية كان في الحضيض، ولكني حتى الآن غير راض عن مستوى الرياضة السعودية، والحل من وجهة نظري في أمرين، التخصيص والتخطيط."
وتابع "من الممكن أن اشتري الهلال من بكرة، إذا ما فتح مجال التخصيص، خاصة وأنه مرشح جدا أن يكون نادي عالمي".
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