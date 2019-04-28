الوليد بن طلال ينشر صور لـ"أميرات نائمات" تشعل مواقع التواصل

أشعل الأمير الوليد بن طلال، مواقع التواصل في السعودية والعالم العربي، بنشره صور لـ"أميرات نائمات".

ونشر رجل الأعمال السعودي البارز، الأمير الوليد بن طلال، صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" لحفيداته، وهن نائمات بجوار بعضهن البعض، خلال أحد النزهات البرية.

© AP Photo / Amr Nabil بعد مفاجأة "الجوهرة"... وعد مشروط من الوليد بن طلال

وقال الأمير الوليد في تعليقه على الصورة: "حفيداتي، بنات الأمير خالد الوليد، والأميرة ريم الوليد، بعد يوم طويل في نزهة برية".

وحظت تلك الصورة بآلاف الردود والتعليقات، التي أشادت فيما وصفوه بطريقة الأمير الوليد في التعامل مع حفيداته الصغيرات، وطريقة تعامله بشكل عام مع المرأة.

حفيداتي بنات @KhaledAlwaleed و @Reem_Alwaleed بعد يوم طويل في البر



My granddaughters after a long day with me in the desert pic.twitter.com/h6hV5Kc0Mc — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 27, 2019

​

وكان الأمير الوليد بن طلال، قد لفت انتباه مستخدمي مواقع التواصل في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تدخله إثر هجوم جماهير الهلال على رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس هيئة الرياضة السعودي السابق، تركي آل الشيخ، إثر خسارة الهلال بخمسة أهداف دون رد أمام التعاون في نصف نهائي الكأس السعودي، خاصة بعدما اعاد، أمس السبت 27 أبريل/نيسان، نشره تغريدة يتحدث فيها عن نيته شراء نادي الهلال، إذا عرض للتخصيص، وتحويله إياه إلى نادي عالمي يمتلك كافة المقومات العالمية، خلال لقائه مع قناة "روتانا خليجية".

سمو الأمير #الوليد_بن_طلال_في_الصورة

لو عُرض نادي #الهلال للتخصيص سوف اشتريه فورا، وسأحوله إلى نادي عالمي لأنه يملك كل مقومات العالمية..#خليجية pic.twitter.com/YYMxPZ8bDs — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 27, 2019

​

وقال الوليد بن طلال، في حواره: "عندما استلم تركي آل الشيخ مستوى الرياضة السعودية كان في الحضيض، ولكني حتى الآن غير راض عن مستوى الرياضة السعودية، والحل من وجهة نظري في أمرين، التخصيص والتخطيط."

وتابع "من الممكن أن اشتري الهلال من بكرة، إذا ما فتح مجال التخصيص، خاصة وأنه مرشح جدا أن يكون نادي عالمي".