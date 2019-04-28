علاء مبارك ينشر صورة تاريخية لوالده من قلب سيناء

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، يوم أمس السبت، صورة لوالده مع الرئيس الراحل أنور السادات، أثناء إحدى زياراتهما لأرض سيناء بعد حرب أكتوبر.

وقال علاء مبارك، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "صورة تاريخية للرئيس السادات رحمة الله عليه ونائب رئيس الجمهورية مبارك والدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء والمهندس عثمان أحمد عثمان والمهندس سيد مرعي".

صورة تاريخية للرئيس السادات رحمه الله عليه ونائب رئيس الجمهورية مبارك والدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء والمهندس عثمان احمد عثمان والمهندس سيد مرعى. pic.twitter.com/TxfhtrMHEv — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 27, 2019

​وكان علاء مبارك، نشر، الأسبوع الماضي، فيديو يوضح من خلاله حقيقة هروب والده عقب ثورة 25 يناير 2011.