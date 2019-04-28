استعدادا لـ"قمة مقبلة"... الملك سلمان يعقد اجتماعا في قصر اليمامة (صور)

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأحد 28 أبريل / نيسان، إن الملك سلمان استقبل وزير الخارجية الياباني تارو كونو، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، مشيرة إلى أنه جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين.
#عاجل | #خادم_الحرمين_الشريفين يستعرض مع وزير الخارجية الياباني ترتيبات قمة الـ20 القادمة في #اليابان#عكاظ #السعودية— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) April 28, 2019
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واستعرض الطرفان أبرز الترتيبات بخصوص قمة العشرين المقبلة، التي ستعقد في اليابان، بينما حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وسفير المملكة لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.
#الملك_سلمان يستقبل وزير الخارجية الياباني، ويبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين، إضافة إلى استعراض أبرز الترتيبات بخصوص #قمة_العشرين المقبلة التي ستعقد في #اليابان pic.twitter.com/8Zh3GhK7av— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 28, 2019
ولفتت الصحيفة إلى أن سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، ومدير عام شعبة شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية هيروشي أوكا، كان من بين الحضور، إضافة إلى عدد من المسؤولين.
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