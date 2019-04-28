6 معلومات عن جزيرة "تاروت" السعودية (فيديو وصور)

تعد جزيرة تاروت السعودية، التي تقع في الخليج، من أهم المواقع الأثرية والتاريخية في المملكة، ويصل تاريخها إلى حوالي 7 آلاف عام.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في تدوينة لها، أمس السبت 27 أبريل/ نيسان، إن الجزيرة تمثل امتداد لتاريخ إنساني عمره 7 آلاف عام.

#آثارنا | جزيرة #تاروت.. أحد المعالم التاريخية التي تشتهر بها المنطقة الشرقية pic.twitter.com/nFh8SUu9fI — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 27, 2019

وتعد الجزيرة واحدة من أقدم مدن التاريخ، وكانت من أهم الحصون البحرية في الماضي، ويرجع تاريخ وجود البشر فيها إلى آلاف السنيين، بحسب صحيفة "الحياة" السعودية.

وأوردت صفحة الخارجية السعودية 6 معلومات عن الجزيرة التاريخية في السعودية:

«تاروت».. أقدم مستوطنات المملكة تعبِّر عن 7 آلاف سنة من تاريخ الإنسانيةhttps://t.co/SJYo5WwkPJ pic.twitter.com/WJwC1G4YWh — صحيفة عاجل (@ajlnews) April 27, 2019

1- تقع الجزيرة ناحية الجانب الغربي من الخليج، شرق القطيف داخل خور واسع من البحر يحيط به غربا ساحل القطيف وجنوبا ساحل الدمام وشمالا رأس تنورة الممتد إلى محاذاة الجزيرة من الشرق.

2- تعد ثاني أكبر جزيرة في الخليج، وتبلغ مساحتها حوالي 70 كيلومترا مربعا.

3- تعد من أقدم المناطق، التي بدأت فيها مظاهر الحياة الإنسانية قبل آلاف السنيين.

4- يعود تاريخ الجزيرة إلى عهد السلالة البابلية الأولى.

5- كانت الجزيرة ميناء حيويا، ومركزا تجاريا عبر التاريخ.

6- من أبرز معالمها التاريخية حصن تاروت، والقلعة الأثرية، وعين تاروت.