السلطات المصرية تفتح معبر السلوم الحدودي مع ليبيا بعد إغلاقه لساعات

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر الأمني لوكالة سبوتنيك إن "السلطات المصرية فتحت صباح اليوم منفذ السلوم البري بين ليبيا ومصر بعد أغلاق الجانب المصري ليلة أمس الحدود لمدة ساعات لحين أشعار أخر لدواعي أمنية".

© REUTERS / Carlos Barria السيسي يلتقي قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في القاهرة

وكان مصدر أمني ليبي، في منفذ أمساعد البري، أعلن اليوم الأحد، إغلاق الجانب المصري منفذ أمساعد الحدودي بين البلدين.

وقال المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجانب المصري في منفذ السلوم أغلق الحدود بين ليبيا ومصر اعتبارا من الساعة 9 من مساء ليل السبت، لحين إشعار آخر لدواعي أمنية".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.