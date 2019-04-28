برلماني ليبي: الجامعة العربية عليها اتخاذ إجراءات لمنع التدخلات في ليبيا

طالب النائب زايد هدية، رئيس لجنة الرقابة بالبرلمان الليبي، الجامعة العربية باتخاذ موقف تجاه التدخلات التركية في الشأن الليبي.

وأضاف هدية في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 28 أبريل/ نيسان، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطيرة ويجب الوقوف عندها، خاصة أنها بمثابة الإعلان عن دور تركيا في الأحداث بليبيا، حسب قوله.

وتابع قائلا: "تركيا كانت تنفي دورها في ليبيا أمام المحافل الدولية خلال الفترات الماضية، إلا أنه بعدما ضاق الخناق على جماعات الإرهاب في العاصمة، كشرت عن أنيابها وأعلنت عن دورها الذي تقوم به من فترات طويلة"، مضيفا: "أقول للأتراك أن ليبيا لن تكون مرتعا للجماعات الإرهابية وعناصر تنظيمات (داعش والنصرة) الإرهابية".

وشدد هدية على ضرورة توحيد الموقف العربي لوقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، والعمل على بسط الأمن والاستقرار في ليبيا، وعدم اتاحة المجال للتدخلات التركية والقطرية وغيرها من التدخلات الأوروبية، حسب نص قوله.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات سابقة: "ليبيا باتت تشكل مسرحا لسيناريوهات مظلمة تستهدف أمن المنطقة"، مضيفا: "هناك حكومة تتلقى شرعيتها من الشعب، ومن جهة أخرى يوجد ديكتاتور مدعوم من أوروبا وبعض الدول العربية"، بحسب وكالة "الأناضول".

وشهدت العاصمة الليبية، مساء أمس السبت، اشتباكات بين الجيش الليبي وقوات الوفاق، كما استهدفت طائرات حربية عدة مواقع في العاصمة في وقت متأخر من ليل أمس.

وأكد شهود عيان في طرابلس الليبية خلال اتصال مع مراسل "سبوتنيك" أنهم سمعوا أصوات طائرات في سماء طرابلس لحقتها بعدها دوي انفجارات متتالية سمعت في أرجاء العاصمة"، مشيرين إلى أن الطائرات استهدفت معسكر القعقاع في منطقة الفلاح في طرابلس.

انطلاق العمليات

وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات متواصلة منذ إعلان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.