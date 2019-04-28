بالصور... عودة الحياة إلى أشهر أسواق الموصل

أعلن أهالي الموصل، اليوم الأحد، افتتاح مبنى "سوق الأقمشة" في باب السراي في الجانب الأيمن من المدينة والذي يعتبر من أشهر أسواق الموصل.

وأفاد أصحاب محلات سوق السراي، إن العمل جار لإكمال تأهيل جميع أسواق باب السراي، ومن المؤمل افتتاحها قريباً.

يشار إلى أن سوق "باب السراي" الشهير في الموصل والمختص ببيع الاقمشة، قد تعرض للتدمير خلال عمليات تحرير الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي.