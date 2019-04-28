"رغم المقاطعة"... قطر تتخذ قرارا مفاجئا يتعلق بشهر رمضان

رغم قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر منذ عام 2017، فقد اتخذت قرارا مفاجئا خلال شهر رمضان.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية، عن قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة بالتنسيق مع منافذ البيع، والتي شملت أكثر من 500 سلعة إستهلاكية، ابتداء من الخميس وحتى نهاية شهر رمضان المبارك 1440 هـ.

وأشارت الوزراة — عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الخميس — إلى أن هذه القائمة من السلع تشكل احتياجات الأسر من المواد الغذائية والاستهلاكية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

الوزارة تعلن عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة بالتنسيق مع منافذ البيع والتي شملت أكثر من 500 سلعة إستهلاكية، إبتداءً من اليوم حتى نهاية شهر رمضان المبارك 1440 هـ.



للإطلاع على قائمة السلع المخفضة: https://t.co/5jPkCkXENR pic.twitter.com/uPMUyU9BS6 — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) April 25, 2019

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان والتي تشمل أكثر من 500 سلعة، والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من اليوم، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 25, 2019

كما نشرت صحيفة "العرب" القطرية، قائمة السلع التي تم تخفيض أسعارها خلال شهر رمضان، بناءا على قرار وزار التجارة والصناعة القطرية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في الخامس من يونيو/حزيران 2017، بسبب مطالب رفضت الدوحة تلبيتها وقالت إنها تتضمن انتهاكا لسيادتها.

وبعد ذلك، فرضت البلدان مقاطعة تجارية ودبلوماسية على قطر التي ترفض الاتهامات من جانبها، وتقول إن هذه الدول تسعى لتغيير نظام الحكم في الدوحة.

وأجبر الخلاف قطر المعزولة، التي كانت تعتمد في السابق على جيرانها في الخليج، على البحث في أماكن أخرى عن واردات الغذاء، بما في ذلك تركيا والمغرب وإيران.

وتدخل العديد من هذه الواردات إلى قطر عبر موانئ تابعة للكويت وسلطنة عمان.