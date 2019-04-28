باحث عراقي: مقتدى الصدر يعبر عن قطاع كبير من الشعب العراقي

قال أحمد محجوب الجبوري، الباحث في العلاقات الدولية، إن تصريحات مقتدى الصدر، تمثل حجم القاعدة الشعبية التي يمثلها الصدر في العراق.

وأضاف، حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك "، الذي يذاع على "راديو سبوتنيك"، اليوم الأحد 28 أبريل/ نيسان: "الصدر يشرف على كتلة نيابية مهمة داخل الحياة السياسية، ولذلك فهو يعبر عن قطاع كبير من الشعب العراقي، يرفض الزج بالبلاد في الصراع الأمريكي الإيراني".

وقال الجبوري: "الصدر لم يذهب نحو التأزيم بقدر ما يوجه تصريحات استباقية، لابعاد العراق عن محور الأزمة الحالية في الشرق الأوسط، مستبعدا تعرض الحكومة العراقية لأي أزمة، بسبب تصريحات الصدر، كونها تدرج تحت بند حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور العراقي".

وعن عدم مطالبة بيان الصدر بإخراج القوات الأمريكية من العراق، تحدث بأن االصدر طالب القوات الأمريكية مرارا بالخروج من العراق، مضيفا: "لكن في هذه المرحلة تحديدا يبدو أن الصدر يرى الوجود الأمريكي في المنطقة كلها أصبح واقعا وليس العراق فقط".

وتابع: "لذلك يسعى لتنظيم هذا الوجود، بأن لا يكون العراق في محور الأزمة الحالية".