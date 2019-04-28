باحث عراقي: مقتدى الصدر يعبر عن قطاع كبير من الشعب العراقي

وقال الجبوري: "الصدر لم يذهب نحو التأزيم بقدر ما يوجه تصريحات استباقية، لابعاد العراق عن محور الأزمة الحالية في الشرق الأوسط، مستبعدا تعرض الحكومة العراقية لأي أزمة، بسبب تصريحات الصدر، كونها تدرج تحت بند حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور العراقي".
وعن عدم مطالبة بيان الصدر بإخراج القوات الأمريكية من العراق، تحدث بأن االصدر طالب القوات الأمريكية مرارا بالخروج من العراق، مضيفا: "لكن في هذه المرحلة تحديدا يبدو أن الصدر يرى الوجود الأمريكي في المنطقة كلها أصبح واقعا وليس العراق فقط".
وتابع: "لذلك يسعى لتنظيم هذا الوجود، بأن لا يكون العراق في محور الأزمة الحالية".
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