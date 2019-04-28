قطر تشارك تركيا في خطوة عسكرية جديدة

شاركت القوات الجوية التركية في تمرين "صقر 21"، الذي تنفذه القوات الجوية الأميرية القطرية.

وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية كل من تركيا وقطر في تمرينات "صقر 21"، وكذلك كوادر من وزارة الداخلية وأمن السواحل والقوات البحرية والقوات الخاصة المشتركة القطرية. وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

رئيس الأركان يتفقد مجريات تمرين (صقر 21) بالقوات الجوية الأميرية وقام سعادته بالاتصال مع بقية القواعد الجوية ذات الصلة والمشاركة في التمرين عبر تقنية "مؤتمر الفيديو" واطلع على مجريات التمرين لديهم.#قنا pic.twitter.com/8R5NX4Glda — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 27, 2019

وقد أجرى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، غانم بن شاهين الغانم، زيارة تفقدية لمجريات التمرين، السبت.

وأجرت الدوحة خلال العامين الماضيين عدة مناورات وتمرينات عسكرية مشتركة مع الدول الحليفة، ومنها تركيا والولايات المتحدة.

ويشار إلى أن تمرين "صقر 21"، يجرى في الفترة بين 23 و30 أبريل/نيسان الجاري.