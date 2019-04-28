الإمارات تدعم السودان بهذه الطريقة

القاهرة —سبوتنيك. أعلن صندوق أبو ظبي للتنمية، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية مع البنك المركزي السوداني، يودع بموجبها الصندوق 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بهدف دعم السياسات المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

© REUTERS / STRINGER السودان... ناطق قوى الإجماع الوطني يوضح دور الحزب الشيوعي في قيادة تجمع المهنيين

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "الوديعة تأتي كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار أميركي لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني".

يذكر أن السعودية والإمارات أعلنوا الأسبوع الماضي تقديم دعم مادي للسودان بقيمة 3 مليارات دولار، منها نصف مليار دولار وديعة في البنك المركزي السوداني.

كان صندوق أبوظبي للتنمية قد وقع في شهر كانون الثاني/يناير 2017، اتفاقية مع البنك المركزي السوداني أودع بموجبها 1.470 مليار درهم (حوالي 400 مليون دولار) في بنك السودان المركزي، للمساهمة بدعم التنمية الاقتصادية في السودان.

ويشهد السودان، حاليا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.