بعد زيارة الملك سلمان... السعودية وتونس تبرمان اتفاقات تجارية واستثمارية

وقع حكومتا السعودية وتونس، في الرياض، اليوم الأحد، عدة اتفاقيات تعاون مشترك، تهدف لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ومتابعة تنفيذ التوصيات المتفق عليها على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تونس.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، شمل ذلك اتفاقيات تدعم جهود القطاع الخاص في البلدين، للعمل على وضع خارطة طريق تزيد حجم الاستثمارات البينية، خصوصاً في قطاعات الأدوية والأغذية والتعدين، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية بين الجانبين.

© REUTERS / POOL بلدية تونس تكشف عن مفاجأة للملك سلمان في ثالث أيام زيارته

جاء ذلك، خلال انعقاد اللجنة السعودية — التونسية المشتركة، في دورتها العاشرة، يومي السبت والأحد، برئاسة وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين.

وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف ومواصلة الجهود، للرفع من حجم المبادلات التجارية، ودفع الاستثمار، والرفع من نسق التعاون الفني؛ وذلك عبر تفعيل آليات التعاون.

وقع الجانب السعودي والتونسي اتفاقيات تعاون مشترك تهدف لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ويؤكدان ارتياحهما لمستوى علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين وعن تطلعهما لتطويرها وتنويعها لتشمل مجالات جديدة.#واس pic.twitter.com/Eoe9rhY9yT — واس (@spagov) April 28, 2019

​ووفقا للوكالة الإخبارية السعودية، فإن حجم التبادل التجاري بن الرياض وتونس بلغ، في 2018، نحو 309 مليون دولار أمريكي؛ بزيادة نسبتها 16 بالمئة، عن العام 2017.