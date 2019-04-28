"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين سعوديين بصاروخين في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأحد، مقتل وإصابة عسكريين سعوديين بقصف شنته الجماعة في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن الجماعة استهدفت بصاروخين محليي الصنع نوع "زلزال1" مداه 3 كيلو مترات تجمعات عسكرية سعودية في موقع الفريضة في جيزان.

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من "أنصار الله" جنوب غربي الضالع

وأضافت أن القصف الصاروخي أوقع قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين.

في سياق آخر، ذكرت "أنصار الله" أن الجيش اليمني نفذ زحفاً واسعاً بإسناد من طيران ومروحيات التحالف، على مواقع تسيطر عليها الجماعة في جبل الحطيمي بقطاع جيزان.

ووفقاً لـ "المسيرة"، تمكن مقاتلو الجماعة من كسر زحف الجيش اليمني عقب مواجهات استمرت أكثر من 9 ساعات، وتكبيد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد.

في قطاع عسير، أفاد المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على "تويتر" بأن الجماعة أعطبت دبابة ومدرعة تابعتين للجيش اليمني بصاروخين موجهين قبالة منفذ علب البري الحدودي.

وأشار إلى إطلاق صاروخين من نوع "زلزال1" على تجمعات عسكرية يمنية غرب مجازة في القطاع ذاته.

تأتي هذه التطورات في سياق معارك تتواصل، منذ 26 آذار/مارس 2015، بين جماعة أنصار الله من جهة وبين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، بهدف استعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من قبضة الجماعة.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.