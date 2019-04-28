بالفيديو... أسراب هائلة من الجراد تهاجم السعودية

وأظهر الفيديو الذي نشره حساب "طقس العرب — السعودية" عبر موقع "تويتر" أسرابا هائلة من الجراد في سماء نجران.

​وكتب "طقس السعودية" على الحساب "فيديو جديد يرصد اجتياج الجراد لجران الآن على شكل أسراب وبأعداد هائلة".

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فيديو جديد يرصد اجتياج #الجراد لـ #نجران_الان على شكل اسراب وبأعداد هائلة.. شاهد الفيديو



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​وضع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة خطة مكافحة على مدار العام، تشمل التكاثر الشتوي والتكاثر الربيعي في 10 مناطق يتوقع وصول الجراد إليها.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy 10 مدن سعودية في مرمى أزمة قادمة من البحر الأحمر

وتتوزع المناطق في المملكة، كالتالى الباحة وعسير وجازان والرياض وحائل والقصيم والجوف ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وفي بداية يناير/كانون الثاني هاجمت أسراب من حشراب وجراد منطقة مكة المكرمة، وانتشرت في ساحات الحرم المكي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأسراب من الحشرات بالقرب من الحرم المكي، ما دفع أمانة مكة لإصدار بيان قالت فيه إن "هذه الحشرة تُسمى الجنادب السوداء (الجداجد)، أو ما يُسمى صرار الليل من الحشرات المهاجرة، موضحة أنه تم توجيه كافة الفرق المتخصصة للعمل في المكافحة للقضاء على هذه الحشرات بعدد (22) فرقة، مكونة من (138) فردا و(111) جهاز مكافحة".