بالفيديو... أسراب هائلة من الجراد تهاجم السعودية

وأظهر الفيديو الذي نشره حساب "طقس العرب — السعودية" عبر موقع "تويتر" أسرابا هائلة من الجراد في سماء نجران.
#عاجل #الجراد يجتاح #نجران_الان بأعداد هائلة.. شاهد الفيديو— طقس العرب — السعودية (@ArabiaWeatherSA) April 28, 2019
دائماً معكم في رصد الحدث، ونقل الحالة الجوية أولا بأول👈 @ArabiaWeatherSA pic.twitter.com/wI80ylkjZi
وكتب "طقس السعودية" على الحساب "فيديو جديد يرصد اجتياج الجراد لجران الآن على شكل أسراب وبأعداد هائلة".
#عاجل— طقس العرب — السعودية (@ArabiaWeatherSA) April 28, 2019
فيديو جديد يرصد اجتياج #الجراد لـ #نجران_الان على شكل اسراب وبأعداد هائلة.. شاهد الفيديو
دائماً معكم في رصد الحدث، ونقل الحالة الجوية أولا بأول👈 @ArabiaWeatherSA pic.twitter.com/jsE1bL9C4n
وضع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة خطة مكافحة على مدار العام، تشمل التكاثر الشتوي والتكاثر الربيعي في 10 مناطق يتوقع وصول الجراد إليها.
وفي بداية يناير/كانون الثاني هاجمت أسراب من حشراب وجراد منطقة مكة المكرمة، وانتشرت في ساحات الحرم المكي.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأسراب من الحشرات بالقرب من الحرم المكي، ما دفع أمانة مكة لإصدار بيان قالت فيه إن "هذه الحشرة تُسمى الجنادب السوداء (الجداجد)، أو ما يُسمى صرار الليل من الحشرات المهاجرة، موضحة أنه تم توجيه كافة الفرق المتخصصة للعمل في المكافحة للقضاء على هذه الحشرات بعدد (22) فرقة، مكونة من (138) فردا و(111) جهاز مكافحة".
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