إسرائيل تنشر صورة نادرة لملك عربي مع شمعون بيريز

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة نشرتها إسرائيل عبر "تويتر"، تجمع العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني مع الرئيس الأسبق الراحل شمعون بيريز.

نشر الصورة الحساب الرسمي "إسرائيل بالعربية" بموقع " تويتر"، اليوم الأحد.

وعلق الحساب على الصورة قائلا "صورة تاريخية للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني مع الرئيس الأسبق الراحل شمعون بيريز تم التقاطها في 22 يوليو/ أيار عام 1986".

صورة تاريخية للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني مع الرئيس الأسبق الراحل شمعون بيريس تم التقاطها في 22 يوليو عام 1986 pic.twitter.com/yaEsxFXrPp — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 28, 2019

​يشار إلى أن الصورة تعود لمؤتمر كان بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز والملك حسن الثاني في 22/07/1986 في إفران، بالمغرب.