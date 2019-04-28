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22:17 28 أبريل/ نيسان 2019
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    جنود الجيش العربي السوري خلال مناورات في مواقع خطوط الهجوم الأمامية في حي مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا

    محور حلب الغربي... الجيش السوري يقتل 3 من "النصرة" باشتباكات مباشرة (فيديو)

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    تمكنت وحدة من الجيش السوري من صد محاولة تسلل مجموعة مسلحة على محور حلب الغربي وقتلت 3 إرهابيين أثناء الاشتباكات.

    وقالت "سانا" أن الجيش السوري أحبط محاولة تسلل مجموعة تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" على محور "الفاميلي هاوس" على الأطراف الغربية لمدينة حلب وقضت على 3 إرهابيين.

    قوات من الجيش السوري
    © Sputnik . Bassel Shurtouh
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    ولفتت إلى أن "الاشتباكات انتهت بإحباط محاولة تسلل الإرهابيين وإيقاع 3 قتلى في صفوفهم على الأقل وتدمير آليات كانت بحوزتهم وفرار من تبقى منهم".

    وكان مراسل وكالة "سبوتنيك"، في حلب، قال أمس السبت "إن قوات الجيش السوري تتصدى منذ ساعات لهجوم عنيف يشنه مسلحو تنظيمي (حراس الدين) و(جبهة النصرة) على محاور بريف حلب الجنوبي".

    ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري قوله، "إن وحدات الاستطلاع في الجيش رصدت محاولة مجموعات انغماسية (انتحارية) تابعة للتنظيمين، التسلل باتجاه النقاط العسكرية على جبهة خان طومان بريف حلب الجنوبي، لينتقل المشهد الميداني عقب ذلك، إلى مواجهات عنيفة".

    وبين المصدر أن مدفعية الجيش بدأت سلسلة من الرمايات الثقيلة على النقاط المتقدمة للتنظيمين في المنطقة، وعلى خطوط إمدادهم الخلفية في (تل ممو) و(زمار) و(خاصة) و(ريف المهندسين) و(أروم الكبرى) بريفي حلب الجنوبي والغربي.

    وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبها لتنظيم "جبهة النصرة" تخرق اتفاق خفض التصعيد وتستهدف الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.

    وعلى محور آخر رد الجيش السوري على القصف الذي نفذته مجموعات مسلحة من المنطقة المنزوعة السلاح على مدينة السقيلبية واستهدفت وحدات الجيش مواقع الإرهابيين في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

     وأفادت "سانا" أن الجيش السوري من خلال عمليات الرصد والكمائن المتقدمة استهدف بالقصف تجمعات وتحركات "النصرة" في قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

    وفي ريف حماة الشمالي دمرت وحدات من الجيش السوري مواقعا لتنظيم "النصرة" في قرية الصهرية بمحيط جبل شحشبو.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار حلب, الجيش السوري, الحكومة السورية, سوريا
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