العراق يحتج على تصريحات وزير خارجية البحرين: أساء للبلاد وللرموز الدينية

قدم العراق، اليوم الأحد، احتجاجا لدى السفير البحريني على خلفية تصريحات لوزير خارجية المملكة حول وقوع العراق تحت سيطرة دول أخرى، والتي اعتبرت إهانة للبلاد.

© AP Photo / KAMRAN JEBREILI الإمارات تتابع بقلق بالغ تصريحات العراق ضد البحرين

بغداد — سبوتنيك . وبحسب بيان للخارجية العراقية، "سلم وكيل الوزارة الأقدم، نزار الخير الله، مذكرة احتجاج للسفير البحريني في بغداد، صلاح المالكي، بعد استدعائه على خلفية التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية البحرين، التي اتهم بها العراق بأنه يقع تحت سيطرة دولة أخرى، فضلاً عن الإساءة إلى الرموز الدينية، والسياسية العراقـية".

وأكد الخير الله، وفقا للبيان، على ضرورة عدم المساس بسيادة العراق، ونوه بأن من مهام العمل الدبلوماسي تعزيز العلاقات، والدفع بها إلى الأمام، وأن لا تكون منطلقاً للتوتر، وتأزيم العلاقات".

وطالبت الوزارة في مذكرة الاحتجاج بضرورة "مراعاة اللغة الدبلوماسية في التصريحات الرسمية، وأن العراق بلد يكفل التعبير، وتعدد الرؤى، والمواقف السياسية".

وكان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة قد رد أمس السبت على مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فورا.

وقال آل خليفة في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي.. وبدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين". وتابع، "أعان الله العراق عليه وعلى أمثاله من الحمقى المتسلطين".

وفي وقت سابق من، يوم أول من أمس السبت، نشر مقتدى الصدر وثيقة تضمنت 10 مقترحات من بينها "إيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورا وتنحي حكامها في الحال، والعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل الإسراع في استتباب الأمن فيها والتحضير لانتخابات نزيهة بعيدة عن تدخلات الدول أجمع وحمايتها من الإرهاب الداعشي وغيره".

وتتهم البحرين إيران بالتدخل في شؤون الدول الخليجية وخصوصا عبر تأجيج التوترات مع الأغلبية الشيعية على أراضيها.