روسيا ترصد 3 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بنشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات حلب (1) واللاذقية (1) وحماة (1)، في حين رصد الجانب التركي 23 خرقا في محافظات حماه (11) وإدلب (7) وحلب (4) واللاذقية (1).