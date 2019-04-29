روسيا ترصد 3 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة

موسكو — سبوتنيك. خلال الـ24 ساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، كما يلي:
— العملية الأولى التي تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.165 طن إلى بلدة مسربة في ريف دمشق.
— العملية الثانية التي تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.165 طن إلى قرية معرين الجبل في ريف حماة.
وبشكل عام تم تنفيذ 2106 عمليات إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3351.37 طن.
وأضاف المركز أنه خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.
ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)