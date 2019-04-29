مصر تواجه الانتحار

افتتحت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أول عيادة حكومية متخصصة في مواجهة الانتحار، والأفكار الانتحارية لدى المواطنين.

ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، قالت الدكتورة داليا السيد، منسق الحملة القومية لمكافحة الانتحار "حياتك تستاهل تتعاش"، إن العيادة داخل حرم مستشفى العباسية للصحة النفسية.

© AP Photo / Bilal Hussein الانتحار يتفشى في لبنان والدولة شبه غائبة

وأضافت "العيادة بدأت العمل بشكل تجريبي مطلع الشهر الجاري، وتستمر في استقبال المواطنين المستفيدين بمجال تخصصها ثلاثة أيام أسبوعياً".

وأوضحت السيد أن العيادات تعمل من الساعة الثانية ظهراً حتى الثامنة مساءاً في المستشفى، مؤكدة أن الكشف لأول مرة يكون بدون مقابل، وفي حال التردد على العيادة أكثر من مرة، يدفع المواطن 50 جنيهاً عن كل مرة.

وأشارت داليا السيد إلى أن العيادة تساعد على مواجهة الأفكار الانتحارية، والتعامل النفسي مع الحالات التي لديها ميول انتحارية، أو حالات الاكتئاب الشديد.

يذكر أنه أبريل/ نيسان 2018، كشفت دراسة لوزارة الصحة المصرية، أُجريت على عينة تقترب من 11 ألف طالب وطالبة، تراوحت أعمارهم بين 14 و17 عاماً، أن 21.5% من طلاب المرحلة الثانوية (تعليم قبل الجامعي) في مصر يفكرون في الانتحار.

ومن وقت إلى آخر تشهد مصر محاولات انتحار، ينجح بعضها، عادة ما تعود لأسباب اقتصادية وعاطفية.