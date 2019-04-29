أمير سعودي ينشر مقطعا لما فعلته السلطات بصاحبة الفيديو المثير للجدل

نشر الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل، بما فعلته السلطات مع صاحبة الفيديو الذي تضمن ألفاظا خادشة وإيحاءات فاضحة.

وأعاد الأمير السعودي البارز نشر تغريدة تداولها مستخدمو مواقع التواصل، تشير إلى أن السلطات السعودية، وتحديدا هيئة الغذاء والدواء السعودية، اتخذت قرارا بإغلاق المحلات الخاصة بالمسوقة السعودية، بدور البراهيم.

وظهر في مقطع الفيديو، المحلات التي كانت تابعة للمسوقة السعودية، وهي مغلقة، ومكتوب على بابها "مغلق من قبل قطاع العمليات"، ومعنون على الورقة اسم "هيئة الغذاء والدواء السعودية".

إغلاق جميع محلات ناتشورال تاتش بالمملكة العربية السعودية ، وما يصح الا الصحيح…. pic.twitter.com/nskVTh0xTL — خالد MBS 🇸🇦 (@zahrkh0a) April 29, 2019

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وكان مقطع فيديو بثته إحدى المسوقات، على موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، قد أثار استنفار العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لما يتضمنه من ألفاظ خادشة وإيحاءات فاضحة.

واعتبر الغاضبون من مقطع الفيديو، الذي يروج لإحدى أدوية المساج والتدليك، بأنه "الاستفزاز الترويجي"، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

في عهد #سلمان_الحزم لا يصح الا الصحيح!

شكرا #الغذاء_والدواء@Saudi_FDA على سرعة الاستجابة والتدخل!!

وشكرا #النيابة_العامة @bip_ksa على سرعة الاستجابة والتدخل!

تجاوزات #بدور_ابراهيم لا يجب ان تمر بسلام!

ويجب ايضاً ان يحاسب كل متجاوز من مشاهير السناب ويوقف كل عند حده!! pic.twitter.com/1a2ycNJXHn — هاني #رؤية_السعوديةMBS (@hanisunitan) April 29, 2019

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وتظهر المسوقة في الفيديو، وهي من الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تروج للمنتج، وذكرت عبارات فسرها البعض بأنها تتضمن ترويجا للمثلية الجنسية والممارسات غير الأخلاقية.

وأعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، عن اتخاذها لقرار عاجل إزاء صاحبة الفيديو، إذ قررت هيئة الغذاء والدواء أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد المنتج المعلن عنه.

#الغذاء_والدواء تتخذ الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوقة لمنتج تجميلي؛ بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل. pic.twitter.com/Y9KA4oNVtM — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 27, 2019

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وقالت "الغذاء والدواء"، إن قرارها باستدعاء المسوقة والشركة التابعة لها، جاء بسبب ما يتضمنه الإعلان الصادر عنها من مخالفات لنظام التجميل.