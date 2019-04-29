اليمن... الحوثي يعلق على تصريح بومبيو

علق القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، اليوم الاثنين، على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن السلام في اليمن، واصفا إياه بالتضليل.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا لـ "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "بومبيو يمثل سياسة إدارة البيت الأبيض، التي رفضت قانون الكونغرس (إيقاف الدعم للتحالف العسكري العربي) ووقع رئيسها على الفيتو ضده".

وأضاف: "أي تصريح هو يخدم الأهداف الرافضة لإيقاف العدوان على اليمن ومحاولة حثيثة لاستمراره لاستمرار الأموال الخليجية في تدفقها للخزينة الأمريكية كما هو معروف ومعلن من قبل ترامب".

بومبيو يمثل سياسة ادارة البيت الابيض التي رفضت قانون الكونغرس ووقع رئيسها على الفيتو ضده

واي تصريح هو يخدم الاهداف الرافضة لايقاف العدوان على اليمن ومحاولة حثيثة لاستمراره لاستمرار الاموال الخليجية في تدفقها للخزينة الامريكية كما هو معروف ومعلن من قبل ترامب pic.twitter.com/wFE1loj9Sz — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 29, 2019

واعتبر الحوثي "حديث بومبيو عن السلام تضليلاً وليس بجديد"، مضيفاً بأنه "يتحدث من أسطوانة مشروخة بهدف تحسين صورته أمام السعوديين بعد تقاريره الاستخباراتية التي تؤكد إرهابيتهم والتي أدت لإقرار قانون جاستا".

وذكر أن تصريح بومبيو "يؤكد أن اجتماع رباعية العدوان كان من أجل التصعيد وليس من أجل السلام، وان لقاء المبعوث مع هانت كان استعراضيا فقط".