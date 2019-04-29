البرلمان الليبي يحذر من انعقاد أي جلسة في طرابلس لمجلس النواب خارج مقره الرسمي

حذر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، في مدينة طبرق، شرقي البلاد، اليوم الاثنين، عقد أي جلسة برلمانية خارج مقر مجلس النواب الرسمي بمدينة طبرق، جاء هذا بعد إعلان بعض أعضاء مجلس النواب في طرابلس عن عقد جلسة تشاورية اليوم بالعاصمة طرابلس.

وقال المريمي في تصريح صحفي لـ "سبوتنيك" إن "أي اجتماع في غير مكان ومقر مجلس النواب يعتبر غير رسمي وغير قانوني ما لم يتم اتخاذ قرار بشأنه من خلال جلسة رسمية لمجلس النواب من داخل مكان وقبة البرلمان ومن ثم تدعو رئاسته لذلك".

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وفي مؤتمر صحفي لأعضاء من مجلس النواب عن طرابلس تلاه الناطق باسم النواب حمودة سيالة، قال نوجه "دعوة رسمية لأعضاء مجلس النواب لحضور جلسة رسمية الخميس 2 أيار/مايو بقاعة ريكسوس طرابلس بموجب الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات".

يشار إلى أن عددا من أعضاء مجلس النواب في طرابلس أعلنوا، اليوم الاثنين، أن الأعضاء في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة الحالية التي تشهدها الضواحي الجنوبية للعاصمة.